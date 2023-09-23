تحذير هام لمستخدمي ايفون .. ثغرة امنية عليك تحديثها

الوكيل الإخباري - حذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي من وجود ثغرات أمنية في منتجات أبل .



وكشف أنه رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة ايفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.

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ونصح الأمن السيبراني في الامارات بتحديث الأجهزة لضمان الحماية الكاملة.



وقال الأمن السيبراني في حسابه على منصة " إكس"" رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة ايفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة".



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