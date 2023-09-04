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الإثنين، 04-09-2023 11:03 ص

تحذير هام لمستخدمي واتساب .. طريقة احتيال عبر رقم الهاتف

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الوكيل الإخباري- في هذا العصر الرقمي الحديث، يُشكل تطبيق واتساب واحدًا من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري التي ترتبط بحياتنا اليومية.

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ومع تزايد استخدام هذا التطبيق الشهير، يُصبح الحفاظ على خصوصيتنا وأمان حساباتنا على واتساب أمرًا في بالغ الأهمية.

 

لكن ، تخيل أنك حصلت على جهاز جديد وأردت تحويل حسابك على واتساب فبكل بساطة تقوم واتساب بإرسال كلمة السر لمرة واحدة على هاتفك القديم، تخيل أن تقوم بإرسال هذه الكلمة إلى شخص آخر؟

إذن أنت أعطيته الحق في الدخول لحسابك على واتساب من جهاز آخر، وهذا بالضبط ما يقوم به المخترقون الذين يضعون رقم الضحية على حساب واتساب وكأنه يطلب نقل واتساب لجهاز جديد.

 

وبناء على هذا الطلب يقوم واتساب بإرسال كلمة السر لمرة واحدة على هاتف الضحية القديم، وعن طريق الاحتيال يطلب المخترق من الضحية إرسال هذا الرقم بوسائل مختلفة.

يمكن للمخترق بهذه الخدعة الوصول إلى صورك وفيديوهاتك الشخصية ونشرها علنا دون علمك.

وقد يطلب منك فدية ببياناتك، وربما يبتزك لتحويل الأموال أو ما يعادلها عبر الإنترنت. علاوة على أن عملية الاحتيال قد تمس أصدقاءك وعائلتك الذين يفكرون في أن المخترق يمكنه الوصول إليهم من أجل كلمة المرور لمرة واحدة، بنفس الطريقة التي خدعوك فيها.

كيف تحمي نفسك من احتيال كلمة السر لمرة واحدة؟
يمكنك الحفاظ على أمان هاتفك الذكي باستخدام كلمة مرور ومقاييس تعريف حيوية مثل بصمة الأصبع أو الوجه معا إذا أمكن، وتستطيع تأمين حساب واتساب الخاص بك بشكل أكبر عن طريق تمكين المصادقة الثنائية.


للقيام بذلك، افتح تطبيق واتساب، وانقر فوق الإعدادات (قائمة ثلاثية النقاط في أندرويد (Android) الرمز السفلي في "أي أو إس" (iOS))، انقر فوق الحساب، وقم بتمكين التحقق بخطوتين.


في هذه الخطوة، يمكنك اختيار تعريف شخصي مكون من 6 أرقام من اختيارك. بهذه الطريقة، سيتعين عليك إدخاله مسبقًا كلما قمت بتسجيل رقم هاتفك على أي جهاز باستخدام واتساب مرة أخرى.

الجزيرة

 




 

 


 

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