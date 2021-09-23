الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

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تحذير هام لمستخدمي واتساب في الأردن

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الخميس، 23-09-2021 09:49 م

تحذير هام لمستخدمي واتساب في الأردن

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 الوكيل الاخباري - حذرت تقارير عالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية من تحميل نسخة مزيفة من تطبيق التراسل الأكثر شعبية حول العالم “واتساب”، مؤكدين أن هذه النسخة “احتيالية” تهدف إلى سرقة بيانات المستخدم ما يعرضه لمخاطر اجتماعية واقتصادية.

وذكرت التقارير العالمية أنه رغم ما تحتويه هذه النسخة من مميزات إضافية غير موجودة في تطبيق المراسلات الأصلي، إلا أنها تحتوي على أخطر أنواع الفيروسات التي قد تصيب الهواتف الذكية والمعروفة باسم Trojan أو حصان طروادة.

وتضم سجلات “واتساب” أكثر من 2 مليار حساب حول العالم منها حوالي 7 ملايين حساب .

إلى ذلك أوضحت التقارير أن هذه النسخة المزيفة من تطبيق واتساب معروفة باسم FMWhatsApp، وبمجرد تحميل هذه النسخة، يتم إصابة الهاتف بكود خبيث، ليسهل على المقرصنين التحكم بهاتف المستخدم والتسلل إلى هاتف المستخدم وسرقة صوره وبياناته، وفتح إعلانات وإشراك المستخدم في خطط شهرية باهظة الثمن، ومنها يتم الوصول إلى حساباتك البنكية.

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