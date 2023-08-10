الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 09:29 ص

تحذير هام وفوري لجميع مستخدمي آيفون

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الوكيل الإخباري- حذر العديد من المستخدمين من إعداد في جهاز آيفون يجب تغييره على الفور، لمنع المحتالين من تلقي أي رموز مرور يمكن أن يرسلها البنك الذي تتعامل معه، ويحول دون استخدام أي بيانات أو إجراء مكالمات هاتفية.

الحيلة البسيطة هي التأكد من تمكين رقم التعريف الشخصي لبطاقة "سيم" في إعداداتك على النحو التالي، وفق صحيفة ديلي ميل: 

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1. لتمكين رمز التعريف الشخصي “PIN” لبطاقة سيم الخاصة بك، انتقل إلى تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك.


2. بعد ذلك، حدد "بيانات الجوال".


3. الآن، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق خيار الرمز الشخصي PIN.


4. قم بتمكين رمز PIN لبطاقة سيم بالنقر فوق الزر لتحويله إلى اللون الأخضر.


5. أخيراً، أدخل رقم التعريف الشخصي لبطاقة سيم لقفله، بمجرد قفله، سيطالبك بإدخاله قبل استخدام بطاقة سيم، ما يعني أن المحتالين سيصطدمون بالحائط.

إذا كنت لا تعرف رمز PIN الخاص ببطاقة سيم أو لم تستخدمه مطلقاً، فأدخل رمز PIN الافتراضي لبطاقة سيم من مزود الشبكة.. ومع ذلك، إذا كنت لا تعرف ما هو رقم التعريف الشخصي الافتراضي لبطاقة سيم، فلا تحاول التخمين، حيث قد يتم قفله نهائياً وينتهي بك الأمر بالحاجة إلى الحصول على بطاقة سيم جديدة.

 

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