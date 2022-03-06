تحسن متوسط سرعة الإنترنت 13.73% بالربع الرابع

الوكيل الاخباري-أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، تقرير "مقياس" للربع الأخير من العام 2021، الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات في المملكة.



ويكشف التقرير الربعي عن متوسط سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، كما يقارن بين سرعات التحميل والرفع لدى مقدمي الخدمة، ويتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى تصنيف مقدمي الخدمة في كل منطقة من مناطق المملكة، وأهم البيانات المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي والاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا.



وأظهرت نسخة الربع الرابع من التقرير الدوري بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 169.52 ميغابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 13.73%، مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 104.19 ميغابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 3.89%؛ بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021.

اضافة اعلان

العربية



