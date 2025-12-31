تحكم أفضل وحماية أكبر.. واتساب يختبر ميزة الأجهزة المتصلة على آيفون

تهدف الميزة إلى تحسين رؤية الأجهزة المتصلة بحساب واتساب، مما يمنح المستخدمين قدرة أفضل على مراقبة من يمكنه الوصول إلى محادثاتهم وبياناتهم. وستعرض المعلومات اسم الساعة المتصلة، حالة الاتصال، وقت آخر نشاط، والأجهزة المتصلة الأخرى.
حاليًا، لا يمكن فصل الساعة مباشرة من التطبيق، ويحتاج المستخدم إلى حذف تطبيق واتساب من الساعة لإلغاء الارتباط.
تحسينات إضافية
تشمل التجارب الجديدة أدوات لإدارة المحادثات والتخزين، مثل حذف الرسائل أو الوسائط دون التأثير على باقي المحادثة، لتعزيز تجربة الاستخدام على آيفون.
وتكمل هذه الميزة جهود واتساب بعد إطلاق تطبيق رسمي لساعات أبل في 2025، الذي يتيح قراءة الرسائل والرد عليها من المعصم، مع دعم الإشعارات والردود الصوتية، لتعزيز الأمان والثقة عند استخدام واتساب على منصات متعددة.
-
أخبار متعلقة
-
لتعزيز الذكاء الاصطناعي العالمي.. الصين تبني حاسوبًا فائقًا في الفضاء
-
نصائح لتعزيز الخصوصية والأمان في متصفح غوغل كروم
-
كيف تخدع البرامج الخبيثة نظام التوثيق في macOS؟
-
الروبوتات الشبيهة بالبشر.. مفاجآت منتظرة في 2026؟
-
برمجية خبيثة جديدة تهدد هواتف أندرويد
-
8 ملايين خدعة بوجه واحد.. طفرة "التزييف العميق" تربك الحقيقة
-
ألتمان: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر في 2026
-
مع مطلع 2026.. مايكروسوفت تعزز أمان الرسائل في تيمز تلقائيًا