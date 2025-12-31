تحكم أفضل وحماية أكبر.. واتساب يختبر ميزة الأجهزة المتصلة على آيفون

الوكيل الإخباري- تعمل شركة Meta على اختبار ميزة جديدة في نسخة واتساب بيتا لنظام iOS، تظهر الأجهزة القابلة للارتباط بحساب المستخدم، خصوصًا ساعات أبل، ضمن قسم جديد باسم "الأجهزة الطرفية المتصلة" في إعدادات Linked Devices.



تهدف الميزة إلى تحسين رؤية الأجهزة المتصلة بحساب واتساب، مما يمنح المستخدمين قدرة أفضل على مراقبة من يمكنه الوصول إلى محادثاتهم وبياناتهم. وستعرض المعلومات اسم الساعة المتصلة، حالة الاتصال، وقت آخر نشاط، والأجهزة المتصلة الأخرى.



حاليًا، لا يمكن فصل الساعة مباشرة من التطبيق، ويحتاج المستخدم إلى حذف تطبيق واتساب من الساعة لإلغاء الارتباط.



تحسينات إضافية



تشمل التجارب الجديدة أدوات لإدارة المحادثات والتخزين، مثل حذف الرسائل أو الوسائط دون التأثير على باقي المحادثة، لتعزيز تجربة الاستخدام على آيفون.



وتكمل هذه الميزة جهود واتساب بعد إطلاق تطبيق رسمي لساعات أبل في 2025، الذي يتيح قراءة الرسائل والرد عليها من المعصم، مع دعم الإشعارات والردود الصوتية، لتعزيز الأمان والثقة عند استخدام واتساب على منصات متعددة.

