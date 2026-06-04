تحول أمني مهم: ربط الجلسات الرقمية بالأجهزة في كروم

11:19 ص

الوكيل الإخباري- عن تحديث أمني جديد لمتصفح كروم يهدف إلى مواجهة هجمات متطورة تستهدف سرقة ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، وهي البيانات التي تُستخدم للحفاظ على تسجيل دخول المستخدمين إلى المواقع المختلفة. اضافة اعلان





ويأتي هذا التحديث في ظل تزايد هجمات سرقة الجلسات، التي تتيح للمهاجمين الوصول إلى الحسابات عبر الاستيلاء على جلسات تسجيل الدخول النشطة، دون الحاجة إلى معرفة كلمات المرور أو تجاوز المصادقة الثنائية.



وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم Infostealers تُستخدم لاستخراج ملفات الـCookies من أجهزة الضحايا، ثم إعادة استخدامها للدخول إلى الحسابات وكأن المستخدم الأصلي هو من قام بتسجيل الدخول، ما يجعل هذا النوع من الهجمات من أبرز التهديدات الإلكترونية المتنامية.





