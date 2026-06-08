تحول كبير في مستقبل «تشات جي بي تي»

الوكيل الإخباري- تخطط شركة «أوبن إيه آي» لتنفيذ أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ تطبيق «تشات جي بي تي»، في خطوة تهدف إلى تحويله من روبوت محادثة إلى «تطبيق شامل» متكامل يضم أدوات برمجة وخدمات ذكاء اصطناعي متقدمة، بما يعزز مصادر الإيرادات ويمهد لطرح عام أولي محتمل في البورصة.

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ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، استند إلى مقابلات مع أكثر من 12 موظفاً حالياً وسابقاً في الشركة، تأتي هذه التغييرات ضمن إعادة تنظيم أوسع داخل «أوبن إيه آي»، مع توجيه الاستثمارات نحو قطاع عملاء المؤسسات باعتباره الأكثر ربحية.



وتشير الخطة إلى تحول استراتيجي في نموذج عمل الشركة، عبر دمج أدوات تطوير البرمجيات وتحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل «تشات جي بي تي»، ليصبح منصة رقمية متكاملة للاستخدام الشخصي والمؤسسي.



ويأتي ذلك في ظل تصاعد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة مع شركة «أنثروبيك»، ما يدفع الشركات إلى تسريع الابتكار وتوسيع خدماتها.



كما يهدف هذا التوجه إلى تعزيز إيرادات «أوبن إيه آي» قبل أي طرح عام محتمل، بالتركيز على العملاء من الشركات الكبرى.