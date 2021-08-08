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الأحد، 08-08-2021 09:06 م

تحويل القرص إلى نظام exFat عبر نظام ويندوز 10

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الوكيل الإخباري - يختلف نظام الملفات بين نظام ويندوز 10 و ماك، لذلك يصبح من الصعب استخدام قرص USB لنقل الملفات بين الجهازين.

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قم بتوصيل قرص USB الذي ترغب فيه بجهاز ويندوز 10 الخاص بك، ومن ثم توجه إلى مدير الملفات ثم اضغط على القرص بزر الفأرة الأيمن.

 

وبعد ذلك اضغط على اختيار التهيئة عبر القائمة المنسدلة التي تظهر للتحكم في القرص، ومن ثم اجعل نظام الملفات بعد التهيئة exFAT.

وتقوم عملية التهيئة بحذف جميع الملفات المخزنة على القرص لذلك تأكد من أخذ نسخة احتياطية منها قبل التهيئة. 

وعندما تنتهي التهيئة قم بنقل الملفات بشكل معتاد إلى القرص ومن ثم توصيله بجهاز ماك الخاص بك. 

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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