الأربعاء 2026-02-25 11:16 ص

تخترق الهاتف في ثوانٍ.. برمجية تجسس تضع خصوصية المستخدمين في خطر

تخترق الهاتف في ثوانٍ.. برمجية تجسس تضع خصوصية المستخدمين في خطر
تعبيرية
 
الأربعاء، 25-02-2026 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   حذر خبراء في الأمن السيبراني من ظهور جيل جديد من برمجيات التجسس التي تملك القدرة على اختراق الهواتف الذكية خلال ثوانٍ معدودة، مستهدفة بشكل أساسي مستخدمي أنظمة الأندرويد والآيفون عبر ثغرات أمنية معقدة.اضافة اعلان


تعتمد هذه البرمجيات، ومن أبرزها ما رُصد مؤخراً تحت مسمى "DCHSpy"، على أساليب تضليلية تبدأ بإرسال روابط مشبوهة أو استغلال ثغرات "اليوم الصفر" (Zero-Day) في نظام التشغيل.
 
وبمجرد نفاذ البرمجية إلى الجهاز، تبدأ بالعمل في الخلفية دون إصدار أي تنبيهات للمستخدم، حيث تقوم بسرقة حزم ضخمة من البيانات تشمل الموقع الجغرافي اللحظي، الصور، ومحادثات التطبيقات المشفرة مثل "واتساب".

وأشار التقنيون إلى أن الخطورة تكمن في قدرة بعض هذه البرمجيات على التحكم بكاميرا الهاتف والميكروفون سراً، حتى دون إضاءة مؤشر التشغيل (LED)، مما يجعل من المستحيل على المستخدم العادي اكتشاف عملية التجسس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صدق أو لا تصدق .. سرقة بتخطيط شيطاني داخل مقبرة سحاب

خاص بالوكيل صدق أو لا تصدق .. سرقة بتخطيط شيطاني داخل مقبرة سحاب

تخترق الهاتف في ثوانٍ.. برمجية تجسس تضع خصوصية المستخدمين في خطر

تكنولوجيا تخترق الهاتف في ثوانٍ.. برمجية تجسس تضع خصوصية المستخدمين في خطر

أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع كبير

واتسآب

تكنولوجيا ميزة جديدة من "واتسآب" طال انتظارها.. تعرفوا إليها

بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة ممثل شهير- صورة

فن ومشاهير بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة ممثل شهير- صورة

وفاة ثانية بحادث سير "رأس العين" وحُزن على رحيل الشاب حمزة

أخبار محلية فيديو .. وفاة ثانية بحادث سير "رأس العين" وحُزن على رحيل الشاب حمزة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

عربي ودولي رئيس وزراء أستراليا يدعو للتحلي بالهدوء بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامته

طائرة مروحية

عربي ودولي تحطم طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي ومقتل قائدها



 






الأكثر مشاهدة