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الثلاثاء، 21-06-2022 12:50 م

تدابير احترازية لحماية نفسك من الاحتيالات المصرفية على الإنترنت

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الوكيل الإخباري - على الرغم من أن التكنولوجيا جعلت الخدمات المصرفية سهلة بالنسبة لنا، إلا أنها في الوقت نفسه زادت أيضًا من فرص الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت. لذلك، من الضروري أن تفهم كيفية حماية نفسك من مثل هذه التهديدات.

فيما يلي مجموعة نصائح لحماية نفسك من الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت، بحسب ما أورد موقع "غادجيتس ناو الإلكتروني":

1. استمر في تغيير كلمة المرور مع مرور الوقت
من الضروري تغيير كلمة المرور الخاصة بك كل شهرين إلى ثلاثة أشهر لحماية نفسك من المتسللين المحتملين. علاوة على ذلك، عندما تقوم بتحديث كلمة المرور الخاصة بك، قم دائمًا بتعيين كلمة مرور قوية، والتي تتضمن ما لا يقل عن ثمانية أحرف في الطول - مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والأحرف الخاصة، ولا تشارك كلمة مرورك مع أي شخص.

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4. تأكد من استخدام اتصالات الإنترنت الآمنة فقط
في الأماكن العامة الشهيرة، يميل الناس إلى استخدام الإنترنت المجاني المقدم لجميع أنواع الأشياء، بما في ذلك الخدمات المصرفية أو إجراء المدفوعات، وقد يكون هذا غير آمن ويمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا لمعلوماتك المصرفية الحساسة. لذلك، قم دائمًا بالتسجيل باستخدام اتصال آمن بالإنترنت أثناء إجراء المدفوعات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من تأمين اتصال الإنترنت اللاسلكي في منزلك بكلمة مرور قوية.

5. لا تقع فريسة لخداع التصيد الاحتيالي
لا بد وأنك قد صادفت رسائل بريد إلكتروني ومكالمات ورسائل تحاول خداعك للكشف عن معلوماتك المالية. قد يعمل المحتال كموظف بنك يقوم بتسجيل الوصول للحصول على التفاصيل المصرفية الخاصة بك أو كلمة المرور لمرة واحدة باسم استرداد النقود والمكافآت وما إلى ذلك. بمجرد حصولهم على المعلومات المطلوبة، يمكنهم الوصول إلى حسابك المصرفي دون علمك. لذلك، يُنصح بتجنب النقر أو الرد على أي روابط أو مكالمات مشبوهة قد تساعد المتسللين في الحصول على حسابك المصرفي. 

 

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