تدخلها في الصيف وتخرج منتعشًا.. اليابان تبتكر "ثلاجة للبشر" - صورة

يحافظ الجهاز على درجة حرارة داخلية تبلغ 15 درجة مئوية، ويضخ هواءً باردًا نحو الرأس والرقبة والظهر، ما يساعد على خفض حرارة الجسم خلال دقائق. كما يوفر عدة أوضاع للتبريد ويتوقف تلقائيًا بعد 20 دقيقة لمنع التبريد المفرط.
ويُستخدم الجهاز حاليًا في مواقع العمل الحارة مثل المصانع ومواقع البناء، ويباع في اليابان بسعر نحو 1.5 مليون ين (حوالي 9 آلاف دولار)، مع توقعات بانتشاره مستقبلًا مع تزايد موجات الحر.
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