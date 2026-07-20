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تدخلها في الصيف وتخرج منتعشًا.. اليابان تبتكر "ثلاجة للبشر" - صورة

شصيث
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة في اليابان، طورت شركة يابانية جهازًا مبتكرًا أطلقت عليه اسم "Do Hiemon Box"، وهو كابينة تبريد فردية تشبه الثلاجة العملاقة، صُممت لتبريد جسم الإنسان ومساعدته على التغلب على الإجهاد الحراري.

يحافظ الجهاز على درجة حرارة داخلية تبلغ 15 درجة مئوية، ويضخ هواءً باردًا نحو الرأس والرقبة والظهر، ما يساعد على خفض حرارة الجسم خلال دقائق. كما يوفر عدة أوضاع للتبريد ويتوقف تلقائيًا بعد 20 دقيقة لمنع التبريد المفرط.

ويُستخدم الجهاز حاليًا في مواقع العمل الحارة مثل المصانع ومواقع البناء، ويباع في اليابان بسعر نحو 1.5 مليون ين (حوالي 9 آلاف دولار)، مع توقعات بانتشاره مستقبلًا مع تزايد موجات الحر.

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