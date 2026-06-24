ترامب يطالب ميتا بكشف نماذجها للذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها

وبحسب التقرير، تُعد "ميتا" المطور الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي لم يبرم بعد اتفاقًا مع الحكومة لمشاركة نماذجه للمراجعة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي المخاوف الأمريكية بشأن المخاطر الأمنية المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسعي الحكومة إلى فحص النماذج الرائدة قبل طرحها على نطاق واسع.
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