ترامب يطالب ميتا بكشف نماذجها للذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على شركة "ميتا" لتقديم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها طواعية للمراجعة الحكومية، بهدف تقييم قدراتها ونقاط ضعفها.



وبحسب التقرير، تُعد "ميتا" المطور الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي لم يبرم بعد اتفاقًا مع الحكومة لمشاركة نماذجه للمراجعة.

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