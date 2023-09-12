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الثلاثاء، 12-09-2023 04:24 م

ترقية جديدة لمتصفح كروم

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الوكيل الإخباري- توشك شركة غوغل على إطلاق أول إصلاح شامل لمتصفح غوغل كروم منذ سنوات، وهو عبارة عن ترقية مرئية ضخمة لمتصفح الويب الأكثر شهرة في العالم، وربما تكون من أكبر عمليات إعادة التصميم منذ سنوات، مع بعض التغييرات الرئيسية على الطريقة التي يبدو بها بالإضافة إلى الطريقة التي يمكنك بها التصفح.

وقد أعلن عملاق التكنولوجيا غوغل مؤخراً عن التغييرات لمستخدمي سطح المكتب قبل عيد الميلاد الخامس عشر للمتصفح. فهو يعمل على تحديث العناصر المرئية للتطبيق بتصميم أكثر أناقة وحداثة بالإضافة إلى خيارات تخصيص أكبر للمستخدمين.


وهذا يعني أن المستخدم سيتمكن من اختيار نظام الألوان والموضوع لمتصفح كروم بسهولة أكبر من ذي قبل، كما أنه سيتكيف مع إعدادات "الوضع الليلي" في جهاز عن طريق تغيير اللون عندما يحل الظلام.

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