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الثلاثاء، 22-06-2021 10:44 ص

ترقية مجانية من مايكروسوفت

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الوكيل الإخباري - يبدو أن نظام ويندوز 11 سوف يقدم ترقية مجانية لمستخدمي مايكروسوفت من مختلف الأنظمة.

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وهذا أمر مشابه لما رأيناه مع ويندوز 10، حيث حصل كل ملاك الأنظمة القديمة على فرصة ترقية مجانية، ولكن يجب أن ننتظر إعلان مايكروسوفت الرسمي عن هذا الأمر.


تستحوذ مايكروسوفت على نسبة كبيرة للغاية من مستخدمي أنظمة التشغيل بحسب إحصائياتها، ولكن تزداد هذه النسبة عندما تضع المقرصنين في حسبانك.


ولذا من الطبيعي أن يكون حدث الإعلان عن ويندوز 11 أحد أهم الأحداث هذا العام خصوصًا وأن مايكروسوفت لا تعلن عن نظام جديد كل عام. 


ترقبوا تغطيتنا لحدث الإعلان عن نظام ويندوز 11 يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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