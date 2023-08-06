'تريب دوت كوم' تضيف الذكاء الاصطناعي لتنظيم الرحلات السياحية

الوكيل الإخباري - أصبحت شركة "تريب دوت كوم"، التي تدير منصة للخدمات السياحية عبر الإنترنت، أحدث لاعب في هذا المجال يراهن على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات التي تقدمها لمستخدمي المنصة.



وقالت الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، إنها تعتزم إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي "تريب جيني" إلى تطبيق تنظيم الرحلات السياحية الخاص بها، مضيفة أنه سيتم دمج تريب جيني "مساعد إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي المتقدم" في تطبيقها كبديل لتقنية تريب جين، وهي أداة تنظيم رحلات بالذكاء الاصطناعي.

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وأضافت الشركة أنها استطلعت آراء مستخدمي تطبيقها في أكثر من 200 دولة على مستوى العالم منذ فبراير (شباط) الماضي بشأن هذه الخطوة.



وقالت الشركة إن تقنية تريب جيني تستخدم "تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة (أحد أشكال الذكاء الاصطناعي) لتغطية كل عناصر الرحلة، بدءاً من الصياغة التفصيلية لخط سير الرحلة، وحتى الحجوزات الفورية المطلوبة".

وأضافت الشركة أن تريب جيني ستجيب بسلاسة عن أسئلة وأوامر المستخدم، سواء كانت نصية أو صوتية، إلى جانب "تحسين تجربة المستخدم بعرض الصور والروابط وتوجيه المستخدمين مباشرة إلى النتائج ذات الصلة"، مما يتيح في النهاية للمستخدم توفير الوقت والجهد الثمينين أثناء الرحلة.

وأشارت تريب إلى أن قدرات مساعد السفر بالذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد حجز تذاكر السفر أو الإقامة.



وأضافت "افترض أنك تسأل كيف أخطط رحلة مدتها 5 أيام إلى بانكوك؟ سيكون تريب جيني على قدر التحدي، ويقدم لك توصيات بالمناطق الصناعية ومناطق التسوق، وحتى روابط لحجز التذاكر وصور للأماكن السياحية وخرائط للمدينة داخل واجهة تقليدية".

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