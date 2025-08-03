تسريبات "آيفون 17 إير": تصميم فائق النحافة يثير مخاوف البطارية

الوكيل الإخباري- كشف تقرير لموقع Hindustan Times عن تسريبات جديدة لهاتف iPhone 17 Air المنتظر من أبل، والمتوقع الإعلان عنه الشهر المقبل. الهاتف يراهن على النحافة والابتكار، لكنه يثير تساؤلات حول عمر البطارية.

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✨ أبرز المواصفات المتوقعة:

سُمك فائق النحافة: 5.5 ملم فقط، ليكون بديلًا لإصدار Plus ومنافسًا لـGalaxy S25 Edge.

بطارية بسعة 2900 مللي أمبير فقط، على شكل "L" مع غلاف معدني لتبديد الحرارة.

معالج A19 الأحدث.

ذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت.

كاميرا خلفية 48 ميغابكسل.

شاشة OLED بحجم 6.5 إنش ومعدل تحديث 120 هرتز.

مزايا إضافية: MagSafe، زر للكاميرا، زر "الإجراءات السريعة" (Action Button).



🔋 التحدي الأكبر: البطارية

رغم التصميم الأنيق، فإن سعة البطارية المحدودة أثارت مخاوف المستخدمين.

أبل قد تُصدر غطاء خارجي ببطارية مدمجة يباع منفصلًا.

نظام iOS 26 سيضم وضع "الطاقة التكيفية" لتقليل استهلاك البطارية.



🧩 الخلاصة:

يبدو أن أبل تواصل رهانها على الجمالية والنحافة مقابل التضحية بعمر البطارية. ومع ميزات مثل A19 وMagSafe، يبرز iPhone 17 Air كلاعب جديد في فئة الهواتف فائقة النحافة، لكن الأداء اليومي سيعتمد على حلول البطارية الذكية والداعمة.