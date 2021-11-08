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الإثنين، 08-11-2021 09:20 م

تسريبات تظهر أن فيسبوك كانت على دراية بمستوى إدمان مستخدميها

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الوكيل الإخباري - وجد باحثو شركة فيسبوك أن نحو 1 من كل 8 من مستخدميها البالغ عددهم 2.9 مليار شخص يعانون من مشاكل شبيهة بالإدمان.

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ويقال إن المشاكل المرتبطة باستخدام المنصة تؤثر في نوم المستخدمين أو عملهم أو تربية الأبناء أو العلاقات.

وتطلق منصة التواصل الاجتماعي تعبيرًا ملطفًا على المشكلات “الاستخدام الإشكالي”. ولكن هذه الظاهرة تعرف في العالم الأوسع باسم “إدمان الإنترنت”.

وبحسب التقرير كما اطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال، ينظر المستخدمون إلى أنماط الاستخدام على أنها أسوأ عبر فيسبوك من أي منصة وسائط اجتماعية رئيسية أخرى، التي تسعى جميعها إلى إبقاء المستخدمين يعودون.

وأيا كان المصطلح، فإن الأرقام المعنية كبيرة مع المشكلات التي يقال إنها تؤثر في 12.5 في المئة من مستخدمي فيسبوك أو أكثر من 360 مليون شخص.

 

ولاحظ الباحثون أن بعض المستخدمين يفتقرون إلى الانضباط عندما يتعلق الأمر بمقدار الوقت الذي يقضونه عبر المنصة.

وأشاروا إلى أن الأنشطة مثل التسوق واستخدام فيسبوك، عندما تكون متكررة ومفرطة، قد تسبب مشاكل لبعض الناس.

وتضمنت المشاكل أشياء مثل فقدان الإنتاجية مع أشخاص غير قادرين على إكمال المهام في حياتهم بسبب مقدار الوقت الذي يقضونه عبر المنصة.

وأبلغ مستخدمون آخرون عن قلة النوم بسبب التصفح في وقت متأخر من الليل. وكتب الباحثون في بعض الحالات: ركز الآباء على فيسبوك أكثر من الاهتمام بأطفالهم أو الارتباط بهم.

 

المصدر -لبنان ٢٤

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