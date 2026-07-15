تسريبات تكشف أول جهاز ذكي من OpenAI بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة

ووفقًا لتقارير إعلامية، لا يزال الجهاز قيد التطوير، ويُوصف داخليًا بأنه "رفيق ذكاء اصطناعي يشبه البشر"، إذ سيتمكن من التعرف على المستخدم وتعلم عاداته واهتماماته لتقديم خدمات مخصصة.
كما تشير التقارير إلى أن الجهاز قد يتضمن أجزاء ميكانيكية تمنحه القدرة على الحركة، ليكون تجسيدًا ماديًا لمساعد الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد سماعة صوتية تقليدية.
وتأتي الخطوة ضمن توجه OpenAI للتوسع في سوق الأجهزة الذكية، بمشاركة مهندسين سابقين في شركة أبل، رغم وجود نزاع قضائي بين الشركتين حول اتهامات تتعلق بالأسرار التجارية.
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