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تسريبات تكشف أول جهاز ذكي من OpenAI بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة

س\ي
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 12:29 م

الوكيل الإخباري-   تعمل شركة OpenAI على تطوير أول جهاز ذكي لها، عبارة عن سماعة محمولة بلا شاشة مزودة بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، تهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية مع تشات جي بي تي داخل المنزل.

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ووفقًا لتقارير إعلامية، لا يزال الجهاز قيد التطوير، ويُوصف داخليًا بأنه "رفيق ذكاء اصطناعي يشبه البشر"، إذ سيتمكن من التعرف على المستخدم وتعلم عاداته واهتماماته لتقديم خدمات مخصصة.


كما تشير التقارير إلى أن الجهاز قد يتضمن أجزاء ميكانيكية تمنحه القدرة على الحركة، ليكون تجسيدًا ماديًا لمساعد الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد سماعة صوتية تقليدية.


وتأتي الخطوة ضمن توجه OpenAI للتوسع في سوق الأجهزة الذكية، بمشاركة مهندسين سابقين في شركة أبل، رغم وجود نزاع قضائي بين الشركتين حول اتهامات تتعلق بالأسرار التجارية.

 
 


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