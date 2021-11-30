تسريبات تكشف عن أجهزة PlayStation المنتظرة

الوكيل الإخباري - سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا لفيدوهات تظهر تصاميم وبعض مواصفات الجيل القادم من منصات PlayStation لألعاب الفيديو .

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وتبعا لأحدث التسريبات فإن سوني تنوي إطلاق نموذجين جديدين من منصات الألعاب الشهيرة، سيحملان اسم PlayStation 5 Pro و PlayStation 5 Pro slim، وسيأتيان بتصميم مختلف كليا عن تصاميم منصات سوني المطروحة حاليا.



ومن المفترض أن تجهز هذه المنصات بمعالجات رسوميات متطورة من إنتاج AMD مجهزة بـ 36 وحدة حسابية، ومعالجات متقدمة مطورة بتقنيات 5 نانومتر، أي أنها ستكون أكثر كفاءة في معالجة البيانات والصور والفيديوهات بمعدل 50% تقريبا مقارنة بمنصات PS5 الحالية.



كما تشير التسريبات إلى أن المنصات الجديدة ستكون قادرة على العمل مع الألعاب والفيديوهات بدقة 8K، والتعامل مع الألعاب التي تدعم تقنيات الواقع الافتراضي، وأول منصة جديدة منها من المفترض أن تطرح عام 2023 وبأسعار تتراوح ما بين 599 و699 دولارا، أما النموذج الآخر فيفترض أن يظهر العام الذي يليه.





المصدر- روسيا اليوم