الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 04:02 م

تسريبات تكشف عن Android 12 قبل إطلاقه

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الوكيل الإخباري - كشف المدون الشهير John Prosser عن بعض تفاصيل نظام Android 12 المتوقع أن يحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية عند إطلاقه.

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وأشار المدون في قناة FRONT PAGE TECH على "يوتيوب" إلى أن النظام الجديد سيحمل العديد من التغييرات مقارنة بأنظمة أندرويد الحالية، إذ سيحصل على أيقونات جديدة للتحكم بالأصوات، وستغير فيه رموز التطبيقات لتصبح أكثر بساطة وملائمة لخلفيات التشغيل.


ويفترض أن تظهر في Android 12 أيضا اختصارات جديدة لبرامج الطقس وأدوات التحكم بالموسيقى والفيديوهات، وأيقونات مميزة لعرض الوقت والتاريخ.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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