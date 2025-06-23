تسريب بيانات أكثر من 16 مليار مستخدم من مواقع شهيرة مثل فيسبوك وآبل وإكس

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير "فوربس" وموقع "سايبرنيوز" عن تسريب ضخم لمعلومات كلمات المرور وأسماء المستخدمين لأكثر من 16 مليار حساب حول العالم، شملت بيانات من 30 قاعدة بيانات مختلفة تعود لمواقع شهيرة مثل فيسبوك، آبل، وإكس (تويتر سابقًا).

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التسريب غير ناتج عن هجوم مباشر على هذه المواقع، بل جاء نتيجة استخدام برمجيات سرقة معلومات تُعرف بـ"إنفو ستيلر" (info Stellar)، التي تصيب أجهزة الحاسوب وتسرق كلمات المرور المخزنة في المتصفحات وأنظمة التشغيل، ثم ترسلها للمهاجمين.



أوضح خبراء الأمن السيبراني أن حجم التسريب يعكس خطة منظمة لاختراق حسابات وسرقة هويات المستخدمين، مشيرين إلى أهمية تغيير كلمات المرور فورًا، حتى للحسابات التي لم تُذكر ضمن التسريب.



وينصح المختصون باستخدام برامج إدارة كلمات المرور الخارجية التي توفر حماية أقوى مقارنة بالأدوات الافتراضية في أنظمة التشغيل.