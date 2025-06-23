تسريب بيانات أكثر من 16 مليار مستخدم من مواقع شهيرة مثل فيسبوك وآبل وإكس

التسريب غير ناتج عن هجوم مباشر على هذه المواقع، بل جاء نتيجة استخدام برمجيات سرقة معلومات تُعرف بـ"إنفو ستيلر" (info Stellar)، التي تصيب أجهزة الحاسوب وتسرق كلمات المرور المخزنة في المتصفحات وأنظمة التشغيل، ثم ترسلها للمهاجمين.
أوضح خبراء الأمن السيبراني أن حجم التسريب يعكس خطة منظمة لاختراق حسابات وسرقة هويات المستخدمين، مشيرين إلى أهمية تغيير كلمات المرور فورًا، حتى للحسابات التي لم تُذكر ضمن التسريب.
وينصح المختصون باستخدام برامج إدارة كلمات المرور الخارجية التي توفر حماية أقوى مقارنة بالأدوات الافتراضية في أنظمة التشغيل.
-
أخبار متعلقة
-
أستراليا تستعد لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 سنة
-
مساعد الذكاء الاصطناعي بواتساب يسرب رقم هاتف أحد المستخدمين
-
هكذا سيهيمن الذكاء الاصطناعي على المهن بحلول 2027
-
فصل الشاحن أم الهاتف أولا؟.. عادات بسيطة تطيل عمر البطارية
-
محتوى بلا بشر… الذكاء الاصطناعي يغزو "تيك توك" والارباح تتضاعف
-
خلل في "Microsoft Family Safety" يمنع تشغيل متصفح كروم على ويندوز
-
عقوبة من "يوتيوب".. ما القصة؟
-
OpenAI تُطلق خدمة جديدة لتوليد الصور عبر واتساب