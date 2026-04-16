تسعير آيفون 18 برو سيرهق المنافسين

الوكيل الإخباري- تستعد شركة أبل لجعل هاتفها المرتقب آيفون 18 برو أحد أبرز أوراقها التنافسية في سوق الهواتف الذكية خلال العام المقبل، ليس بسبب خفض سعره، بل نتيجة توجهه نحو الحفاظ على استقرار التسعير في وقت ترتفع فيه أسعار المنافسين.



وبحسب تسريبات من محلل كوري، تواجه "أبل" زيادة في تكاليف مكونات الذاكرة، خصوصًا شرائح DRAM وNAND، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على خوادم الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ضغط إضافي على سلسلة التوريد الخاصة بهواتف آيفون.

كما تشير التوقعات إلى أن الجيل الجديد من معالجات "أبل" قد يكون أعلى تكلفة من الإصدارات السابقة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية عالميًا.