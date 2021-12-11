تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى أمريكا يقترب

الوكيل الإخباري - يقترب جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس البالغ من العمر 50 عامًا، خطوة من تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة بعد فوز الحكومة الأمريكية باستئناف أمام المحكمة العليا في لندن.





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وأفادت وكالة أسوشيتيد برس أن محكمة استئناف بريطانية نقضت حكمًا سابقًا يقضي بعدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية.



ويفتح القرار الباب لتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالتجسس بسبب نشر موقع ويكيليكس لوثائق حكومية.

وقال القاضي إن المحكمة تسمح بالاستئناف. وأضاف أن الولايات المتحدة أكدت لبريطانيا أن احتجاز أسانج سوف يفي بشروط معينة.



ويواجه رجل الأعمال الأسترالي في الولايات المتحدة تهماً جنائية، بما في ذلك انتهاك قانون التجسس والتآمر لاختراق أجهزة الحاسب الحكومية.



ويعتبر أسانج، الذي لم يسمح له بحضور الجلسة شخصيًا، مطلوبًا للسلطات الأمريكية بسبب نشره مئات الآلاف من الوثائق العسكرية السرية والبرقيات الدبلوماسية في عامي 2010 و 2011.



وقالت السلطات الأمريكية إن أفعاله تعرض حياة الآخرين للخطر وتتهمه بـ 18 تهمة، مما يعني أنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 175 عامًا.

وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان إن التهم الموجهة إلى أسانج ذات دوافع سياسية ويجب إسقاطها.



وأضافت أن التأكيدات التي قدمتها الولايات المتحدة تترك أسانج عرضة لسوء المعاملة، ولا يمكن الاعتماد عليها وينبغي رفضها.



وقالت المجموعة إن التأكيدات فقدت مصداقيتها بسبب اعترافها بأنها احتفظت بالحق في التراجع عن تلك الضمانات.



وقالت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير ويكيليكس، في بيان: تتعرض حياة جوليان مرة أخرى لتهديد خطير، وكذلك حق الصحفيين في نشر المواد التي تجدها الحكومات والشركات غير ملائمة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية