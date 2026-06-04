"تشات جي بي تي" يتجاوز مليار مستخدم شهرياً

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الوكيل الإخباري- تجاوز تطبيق تشات جي بي تي التابع لشركة OpenAI حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق يصل إلى هذا الرقم وفق بيانات شركة Sensor Tower المتخصصة في تحليلات السوق. اضافة اعلان





وبحسب الشركة، وصل التطبيق إلى هذا الإنجاز خلال شهر أيار/مايو، بعد نحو ثلاث سنوات فقط من إطلاقه، متفوقاً على وتيرة نمو تطبيقات شهيرة مثل Google Maps وTikTok وInstagram وYouTube.



ويأتي هذا النمو السريع وسط منافسة متصاعدة في سوق الذكاء الاصطناعي بين OpenAI وشركة Anthropic، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي Claude.



وأشارت بيانات Sensor Tower إلى أن بعض المستخدمين في الولايات المتحدة الذين حمّلوا تطبيق Claude خلال الربع الأول من عام 2026 خفّضوا استخدامهم لتطبيق ChatGPT بنسبة 5% بعد شهر من تنزيل التطبيق، مقارنة بمتوسط استخدامهم خلال الأشهر السابقة.





