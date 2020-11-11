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الأربعاء، 11-11-2020 02:43 م

تشبه الخيال العلمي.. فيديو اختبار كبسولة سفر بسرعة ألف كم

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الوكيل الاخباري - أجرت شركة "فيرجن هايبرلوب" اختبارا مأهولا لنقل بشر بواسطة كبسولات فائقة السرعة في صحراء ولاية نيفادا الأمريكية، بينما قال عنها البعض أنها تشبه "الخيال العلمي".

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو يرصد لحظة اختبار الكبسولة، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن فكرتها تعتمد على كبسولات داخل أنابيب مفرغة تنقل الركاب بسرعات عالية.

وتابعت: "خلال الاختبار، قطعت الكبسولة التي كانت تقل راكبين، وهما موظفان يعملان في شركة فيرجن هايبرلوب، مسافة 500 متر في 15 ثانية، لتصل إلى سرعة 172 كم في الساعة.

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ولفتت إلى أن "هذا الاختبار يعد جزءا بسيطا من طموحات الشركة التي تخطط لأن تسير كبسولاتها بسرعة تتجاوز ألف كم في الساعة".


ورغم أن شركة "فيرجن هايبرلوب" ليست الوحيدة التي تطور مفهوم السرعة الفائقة، إلا أنه لم يسبق لشركة أخرى أن نجحت في نقل مسافرين بهذه السرعة.

 

وتحدثت سارة لوشيان، مديرة قسم تجارب العملاء، التي كانت واحدة من بين اثنين على متن الكبسولة عن التجربة ووصفتها بأنها "مثيرة سواء نفسيا أو جسديا"، بحسب "بي بي سي".

 

سبوتنيك

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