تشخيص الخرف عبر الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - يعاني ملايين البشر حول العالم من مرض الخرف، ويصاب به قرابة 10 ملايين إنسان سنويًا. ولعل واحد من أهم التحديات أمام الأطباء هو صعوبة تشخيص هذا المرض، إلا أن الذكاء الاصطناعي قد يلعب دورًا هامًا في ذلك.





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وذلك حيث تمكنت مجموعة من العلماء في جامعة كامبريدج الرائدة بالمملكة المتحدة من تطوير نظام ذكاء اصطناعي قادر على تشخيص مرض الخرف من خلال مسح دماغي واحد فقط.



وكشفت التجارب غير السريرية التي تم إنجازها أن النظام الجديد سيكون قادر على تتبع علامات مرض الخرف الأولى حتى قبل سنوات من ظهور الأعراض، وحاليًا يتم تحضير النظام للاختبارات السريرية.

يعتمد الأطباء حاليًا على عدد كبير من الاختبارات الإدراكية لتشخيص الخرف. كما تحتاج عملية التشخيص إلى إجراء أكثر من أشعة على الدماغ. وبشكل عام فإن عملية التشخيص تحتاج لما يصل إلى 12 أسبوعًا. وذلك طبقًا لجمعية الألزهايمر.

ويقدم نظام الذكاء الاصطناعي الجديد سرعة أكبر بكثير في التشخيص. كما أنه يعطي مؤشرات عن كيفية تقدم وتطور الحالة في المستقبل.



وتعتمد خوارزمية النظام على تتبع مجموعة من الأنماط ضمن الأشعات. وهي الأنماط التي لا يستطيع أطباء المخ والأعصاب تتبعها في العادة. ومن ثم يقارن النظام نتائج الأشعات الخاصة بالمرضى مع قاعدة بياناته لاكتشاف مستوى التطابق وبالتالي تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالمرض أو لا.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية