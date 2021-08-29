الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

حقيقة صورة الماعز داخل مستشفى اردني

الضمان الاجتماعي : توجه لتخفيض اشتراكات الضمان إلى 13.5% بدلا من 21.75%

مراكز إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر الإثنين

نقيب أصحاب الحافلات يؤكد ضرورة تفعيل صندوق دعم نقل الركاب

حوارية حول تاريخ الاردن وحضارته في إربد

حوارية تناقش واجبات الرعاية الصحية لمرضى الايدز بالمستشفيات

اتفاقية تعاون بين الأردنية وجامعة تبليسي الجورجية

مبادرة حقق تعقد مخيماً تدريبياً لمجالس الفوج الرابع عشر

الأغوار: يوم مفتوح للصندوق الهاشمي لاستدامة المشروعات الانتاجية للمرأة

اسماء المدارس التي سيكون دوام الطلبة فيها بالتناوب

الأحد، 29-08-2021 09:33 م

تشغيل لعبة Super Mario 64 عبر المتصفح

a-sealed-copy-of-super-mario-64-sells-for-15-million-becomes_wkq6.600


الوكيل الإخباري - تعتبر لعبة سوبر ماريو 64 واحدة من الألعاب الخالدة في عالم ألعاب الفيديو خصوصًا أن نينتيندو، الشركة المطورة لها، تقوم بإعادة إطلاقها مع كل جيل جديد من أجهزة الألعاب الخاصة بها.

اضافة اعلان

جذبت هذه النسخة اهتمام مجتمع اللاعبين نظرًا لأنها قابلة للعب على جميع الأجهزة تقريبًا في حين أن اللعبة في الأساس حصرية فقط لأجهزة نينتيندو.


وإلى جانب ذلك، يمكن للاعبين أن يلعبوها عبر لوحة المفاتيح أو عبر يد التحكم، كما أن اللعبة قد أظهرت مستوى مرتفع من سرعة الاستجابة بالرغم من أن تجربة اللعب تتم مباشرةً عبر المتصفح دون الحاجة لتحميلها.


وقد توفرت هذه اللعبة على منصة نينتيندو 64 والتي لم تعد متوفرة في الوقت الحالي، بينما يمكن لملاك جهاز نينتيندو سويتش أن يحصلوا عليها من خلال لعبة Super Mario All-Stars.

 

وفي الظروف العادية يحتاج اللاعبين إما إلى شراء النسخة السابق ذكرها في حالة امتلاك منصة نينتيندو سويتش، أو الاعتماد على برامج المحاكيات لتشغيل لعبة سوبر ماريو 64 وغيرها من الألعاب القديمة.


ويُذكر أن المطورين قد نجحوا سابقًا في نشر اللعبة عبر المتصفح في 2016 إلا أن هذا الإصدار كان عبارة عن مرحلة واحدة فقط، ولم يكن يدعم جميع الأجهزة.

 

ومن المتوقع أن تطارد نينتيندو مطوّر هذا الإصدار من اللعبة، كما أنه من المتوقع أن يتم إزالة هذه النسخة بشكل كامل ومن المعروف عن شركة نينتيندو أنها تتعامل بعنف مع الإصدارات غير الرسمية من ألعابها.

 

وتعرف هذه النوعية من الألعاب باسم Ports وهي الألعاب التي يتم تشغيلها بطريقة أو بأخرى على منصة غير المنصة التي صممت لأجلها في الأصل ومن النادر أن نجد Ports تعمل بكفاءة عبر المتصفح.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

كيف يتم استخدام مستندات جوجل في عمليات الاحتيال

Ideas-for-Tik-Tok

تيك توك تحظر تحدي صندوق الحليب الشهير بسبب مخاوف السلامة

DNOcP8zW0AAo6cL

طريقة تفعيل تنبيهات المقاطع الجديدة في سبوتيفاي

gettyimages-1073149202

خطوات تسجيل مكالمات Facetime

6922b8a1-e879-4133-b99d-1672a09781a3

مايكروسوفت تهدد بحجب تحديثات ويندوز 11

143-182311-steps-change-monthly-netflix-subscription-plan_700x400

جوجل تعرض على Netflix خصمًا خاصًا على رسوم متجر Play

أخبار متعلقة
PXL_20210816_161108190-2

طريقة تشغيل الألعاب على أجهزة جوجل

PicsArt_03-20-08.34.34

روبلوكس تريد السيطرة على ميتافيرس

super-smash-bros-ultimate

شركات الألعاب مطالبة بتجنب التصاميم الضارة لحماية الاطفال