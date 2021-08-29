تشغيل لعبة Super Mario 64 عبر المتصفح

الوكيل الإخباري - تعتبر لعبة سوبر ماريو 64 واحدة من الألعاب الخالدة في عالم ألعاب الفيديو خصوصًا أن نينتيندو، الشركة المطورة لها، تقوم بإعادة إطلاقها مع كل جيل جديد من أجهزة الألعاب الخاصة بها.





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جذبت هذه النسخة اهتمام مجتمع اللاعبين نظرًا لأنها قابلة للعب على جميع الأجهزة تقريبًا في حين أن اللعبة في الأساس حصرية فقط لأجهزة نينتيندو.



وإلى جانب ذلك، يمكن للاعبين أن يلعبوها عبر لوحة المفاتيح أو عبر يد التحكم، كما أن اللعبة قد أظهرت مستوى مرتفع من سرعة الاستجابة بالرغم من أن تجربة اللعب تتم مباشرةً عبر المتصفح دون الحاجة لتحميلها.



وقد توفرت هذه اللعبة على منصة نينتيندو 64 والتي لم تعد متوفرة في الوقت الحالي، بينما يمكن لملاك جهاز نينتيندو سويتش أن يحصلوا عليها من خلال لعبة Super Mario All-Stars.

وفي الظروف العادية يحتاج اللاعبين إما إلى شراء النسخة السابق ذكرها في حالة امتلاك منصة نينتيندو سويتش، أو الاعتماد على برامج المحاكيات لتشغيل لعبة سوبر ماريو 64 وغيرها من الألعاب القديمة.



ويُذكر أن المطورين قد نجحوا سابقًا في نشر اللعبة عبر المتصفح في 2016 إلا أن هذا الإصدار كان عبارة عن مرحلة واحدة فقط، ولم يكن يدعم جميع الأجهزة.

ومن المتوقع أن تطارد نينتيندو مطوّر هذا الإصدار من اللعبة، كما أنه من المتوقع أن يتم إزالة هذه النسخة بشكل كامل ومن المعروف عن شركة نينتيندو أنها تتعامل بعنف مع الإصدارات غير الرسمية من ألعابها.

وتعرف هذه النوعية من الألعاب باسم Ports وهي الألعاب التي يتم تشغيلها بطريقة أو بأخرى على منصة غير المنصة التي صممت لأجلها في الأصل ومن النادر أن نجد Ports تعمل بكفاءة عبر المتصفح.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية