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الثلاثاء، 10-08-2021 01:23 م

تشغيل ويندوز 11 عبر جهاز ماك أصبح متاحًا

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الوكيل الإخباري - أصبح تشغيل نظام ويندوز 11 من شركة مايكروسوفت  ممكنًا عبر أجهزة ماك من شركة آبل، حتى بالنسبة لتلك الأجهزة التي لا تحتوي Boot Camp.

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وتشتهر شركة Parallels ببرامجها الافتراضية التي تتيح لك تشغيل ويندوز ولينكس مباشرة عبر جهاز ماك.


ويسمح برنامج Parallels Desktop 17 لمستخدمي ماك بتجربة الإصدار التالي من ويندوز ضمن نافذة عبر سطح مكتب ماك.

 

ويدعم البرنامج منصات إنتل و M1 Macs (وذلك بالرغم من وجود ميزة خاصة لأولئك الذين يشغلون الأجهزة القائمة على Arm). ويمكن حتى استخدامه لتشغيل معاينة ويندوز 11 لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار.


وتعتبر المشكلة بالنسبة لمستخدمي M1 هي نفسها عندما أضافت شركة Parallels لأول مرة دعمًا لأحدث أجهزة آبل، إذ يمكنك محاكاة أنظمة التشغيل المستندة إلى Arm فقط، مما يعني أنك تقتصر على ويندوز عبر Arm.


وبينما يبدو من الممكن تثبيت معاينة ويندوز 11 لأجهزة Arm، فربما تريد المتابعة بحذر. وكانت محاكاة ويندوز عبر Arm x86 صعبة بعض الشيء، ولا تزال محاكاة تطبيق x64 قيد التقدم.


وإذا كنت تبحث عن تشغيل إصدار افتراضي من ويندوز عبر M1، فلا يزال يتعين عليك التعامل مع نفس التحذيرات التي قد تأتي مع تشغيل ويندوز عبر أي أجهزة أخرى من Arm.

 

وبينما يتعين على مستخدمي M1 التعامل مع ويندوز عبر Arm، فإنهم يحصلون أيضًا على بعض التحسينات في الأداء إذا كانوا قادمين من Parallels Desktop 16.


وتقول الشركة: إن الإصدار الجديد يسمح لأجهزة M1 Mac بالحصول على أداء DirectX 11 أفضل بنسبة 28 في المئة. وأوقات بدء تشغيل أسرع بنسبة 33 في المئة لنظام التشغيل ويندوز 10 عبر أجهزة Arm.


ويأتي هذا جنبًا إلى جنب مع الرسومات الثنائية الأبعاد الأسرع بنسبة تصل إلى 25 في المئة. وأداء OpenGL الأسرع بما يصل إلى 6 مرات. الذي تقول الشركة إنه يأتي إلى أجهزة ويندوز الافتراضية عبر جميع أجهزة ماك المدعومة، Intel و M1 على حد سواء.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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