السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 12:59 م

تشفير الملفات في ويندوز 10 عبر EFS

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها في حال كنت تريد الحفاظ على خصوصية ملفاتك في حاسبك العامل بنظام ويندوز 10.

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يسمح نظام تشفير الملفات EFS بتطبيق التشفير على الملفات أو المجلدات مع إمكانية تحريرها أو تعديلها.

بالإضافة إلى ذلك لن تلاحظ أي تغيير في طريقة وصولك إلى ملفاتك. وكل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى الحاسب باستخدام حساب مايكروسوفت لتكون قادرًا على الوصول لملفاتك. 


وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
1 - انقر بزر الفأرة الأيمن على الملف أو المجلد الذي ترغب في تشفيره.
2 - قم بالنقر على خيار خصائص في أسفل القائمة التي تظهر لك.

3 - في النافذة التي تظهر لك، ضمن تبويب عام انقر على خيار خيارات متقدمة.
4 - بعد أن تظهر هذه النافذة المنبثقة الثانية حدد خيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات.
5 - اضغط على خيار موافق ومن ثم اضغط على خيار تطبيق.

6 - يمكنك في النافذة التي تظهر لك اختيار تشفير هذا المجلد فقط أو تشفير كافة المجلدات الفرعية.
7 - بعد تحديد خيار اضغط على خيار موافق.

8- تأكد من النقر على الرسالة المنبثقة التي تذكر الاحتفظ بنسخة احتياطية من مفتاح تشفير ملفك.
9 - إذا لم تقم بالضغط على الرسالة المنبثقة، فإنك بحاجة إلى إعادة تشغيل الحاسب والبدء في تشفير الملف مرة أخرى.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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