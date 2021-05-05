الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

صحة الزرقاء لـ الوكيل : لا إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

السعودية : قرار وشيك بإلغاء الحج للقادمين من الخارج

مواطنون : الغاء الحظر الشامل لا يكفي

تفاصيل تطعيم معلمي العاصمة عمان غداً الخميس

الصين تسجل 7 حالات إصابة بكورونا جميعها خارجية

القبض على ثلاثة اشخاص من مفتعلي حوادث الدهس

أنقذوا حي الشيخ جراح وسم تضامني يتصدر تويتر

حالات اشتباه جديدة بالمتحور الهندي والاعلان عن قرارات حاسمة منتصف الشهر الحالي

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

حجاوي لـ الوكيل : تعديل ساعات الحظر الجزئي وارد

الأربعاء، 05-05-2021 01:04 م

تصريح صادم.. مؤسس زووم 'سئم وتعب منه'

e33c1323-d966-4177-a4c0-e7d7439f54ea


الوكيل الاخباري - مع انتشار فيروس كورونا حول العالم والانتقال إلى العمل من المنزل كخيار وحيد وآمن إلى حين انتهاء الوباء، أصبحت مكالمات الفيديو عبر تطبيق "زووم" الحل الأمثل لتسيير الأعمال في مختلف أنحاء العالم، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أعراض جانبية منها الإرهاق والتعب بسبب الاستخدام المتواصل للتطبيق، الأمر الذي أكده مسؤولون في الشركة.

- مؤسس "زووم" يعاني من استخدام التطبيق
فقد كشف إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة زووم، لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه قد عانى شخصياً من الإجهاد بسبب كثرة استخدام التطبيق، مشيراً إلى أنه عقد في أحد الأيام 19 اجتماعاً على التوالي عبر "زووم".

اضافة اعلان

كما أضاف في تصريحات صادمة، أنه "سئم جداً" من التطبيق، وأنه لم يعد يحجز مكالمات "زووم" المتتالية، موضحاً أنه يشعر بالتعب.


إلى ذلك أفاد يوان، بأن شركته تخطط مثل غيرها من الشركات لعودة العمل من مكاتبها، لافتاً إلى أنها قد تطلب من موظفيها الحضور إلى المكتب لمدة يومين في الأسبوع، والعمل من المنزل بقية الوقت.

- "زووم" حقق نجاحا كبيراً في 2020
يذكر أن تطبيق "زووم" حقق نمواً قويا نهاية العام 2020 الذي رفعه من مجرد خدمة لندوات الفيديو إلى أداة محورية في الحياة المهنية والمدرسية والاجتماعية، في منحنى يبدو ثابتاً رغم تحسن الآفاق الصحية في 2021.


وباتت "اجتماعات زووم" جزءاً من الحياة اليومية للملايين حول العالم. وقد استنسخت شركات عملاقة في قطاع التكنولوجيا بعض خاصيات التطبيق بينها طريقة إظهار المشاركين في ندوات الفيديو ضمن نوافذ متلاصقة.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ميزة-جديدة-في-انستقرام-تنقل-التطبيق-نقلة-متميزة-1

ميزة جديدة من تطبيق إنستغرام

EDYYVUGZMB

بريطانيا تختبر بذلة تحلّق بجنودها عاليا

space210505124328675_

كويكبان عملاقان يقتربان من الأرض.. و'ناسا' تكشف خطورتهما

2df19d04-e58d-42cf-9aa1-92f99f88802c

كلوب هاوس لنظام أندرويد دخل مرحلة الاختبار التجريبي

42909569_303-450x300

تويتر تسبق 'فيسبوك' بميزة انتظرها الكثيرون والمستفيدون هؤلاء

الفرق-بين-واتس-اب-و-واتس-اب-بلس

الكشف عن ميزات 'واتسآب بلس' الجديد

أخبار متعلقة
d5a67940-5fd2-11eb-9f5f-bb40263d5a28

تويتر يجتذب العديد من المستخدمين الجدد خلال 2020 بفضل كورونا

whatsappp210429110103744_

طال انتظارها.. واحدة من أفضل ميزات واتسآب تحصل على ترقية كبيرة

How-to-Use-Zoom-App-on-iPhone-and-iPad-1

بالخطوات.. حيلة لجعل اجتماعاتك المرئية 'مشفرة'

شعار-تويتر-800x549

تويتر تطلق تحديثا جديدا مخصص لـ 'لقاحات كورونا'

1607005427-d4cf2ebd-82f3-470c-acef-266cbe85e057

فيسبوك يطرح تقنية جديدة خاصة بلقاحات كورونا

5cda8808d43750963d8b45b3

ثغرة أمنية جديدة تفاجئ الملايين من مستخدمي واتسآب