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تصعيد جديد.. ترامب يدرس فرض قيود على "ديب سيك"

قفلب
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري-   تدرس إدارة ترامب فرض قيود جديدة على مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، تشمل حظر شراء شرائح الذكاء الاصطناعي من شركة "إنفيديا"، وربما منع الأميركيين من الوصول إلى خدمات المختبر.

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تأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن للحد من تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد الشعبية المتزايدة لـ"ديب سيك" في وادي السيليكون، حيث أجبرت بتكاليفها التنافسية الشركات الأميركية على إعادة النظر في أسعار خدماتها.


وكان البيت الأبيض قد فرض بالفعل قيودًا على صادرات رقائق إنفيديا إلى الصين، في خطوة تعزز السياسات التي بدأتها إدارة بايدن.


وتواجه "ديب سيك" أيضًا اتهامات بانتهاك الملكية الفكرية، إذ زعمت شركة OpenAI أن المختبر الصيني عدّل نماذجها بشكل مخالف لشروط الاستخدام.

 

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