تصعيد جديد.. ترامب يدرس فرض قيود على "ديب سيك"

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن للحد من تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد الشعبية المتزايدة لـ"ديب سيك" في وادي السيليكون، حيث أجبرت بتكاليفها التنافسية الشركات الأميركية على إعادة النظر في أسعار خدماتها.
وكان البيت الأبيض قد فرض بالفعل قيودًا على صادرات رقائق إنفيديا إلى الصين، في خطوة تعزز السياسات التي بدأتها إدارة بايدن.
وتواجه "ديب سيك" أيضًا اتهامات بانتهاك الملكية الفكرية، إذ زعمت شركة OpenAI أن المختبر الصيني عدّل نماذجها بشكل مخالف لشروط الاستخدام.
-
أخبار متعلقة
-
غوغل تغلق 39.2 مليون حساب على منصتها.. اليكم السبب
-
شركة OpenAI تطلق نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي
-
بيل غيتس: أفريقيا أمام فرصة تاريخية للصدارة العالمية في الذكاء الاصطناعي
-
وكالة الفضاء الأوروبية تختبر تقنيات جديدة لمركبات الفضاء
-
المخاطر الخفية للاعتماد العاطفي على الروبوتات
-
ثغرة أمنية خطيرة في غوغل مُنذ 16 عاماً
-
سول تعتزم دعم قطاع أشباه الموصلات بـ 5 مليارات دولار
-
شركة OpenAI تستعد لإطلاق نماذج جديدة