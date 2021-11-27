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السبت، 27-11-2021 02:45 م

تصميم جديد لـ Messenger على الكمبيوتر

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الوكيل الإخباري - نجحت شركة فيسبوك في طرح تحديث تجريبي جديد لتطبيق الدردشة التابع لها "ماسنجر"، ليعمل على نظامي التشغيل Windows 11 و Windows 10.

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وعند تطبيق التحديث الجديد سوف تلحظ تغيرات على تصميم التطبيق للإصدار 1320.11.119.0، وترى مظهرًا مختلفًا.

 

هذا فيما استخدمت الشركة المملوكة لمارك زوكربيرج في التصميم الجديد Universal Windows Platform (UWP)، بدلًا عن عناصر التحكم الآخرى الخاصة بها.

لم تكن تلك الميزة هي الأولي التي تتم من قبل الشركات للتماشي مع تطبيقات نظام الويندوز الجديد، ولكن طرحت جوجل منذ أيام قليلة إصدارها الثالث من المتصفح كروم 96 الذي يشتمل على لغة تصميم تماثل نظام تشغيل Windows 11.

وعن ميزات التبديل إلى نظام التحكم UWP، قال خبراء التقنية: "إن هذه الميزة تسرع من أداء التطبيق، وسط حالة شكاوى متكررة من خلل نسبي في التطبيق مؤخرًا".

 

طريقة تحميل ماسنجر للكمبيوتر
-افتح متصفح جوجل كروم أو المتصفح المفضل لديك على الكمبيوتر.
-اكتب على بحث جوجل "ماسنجر" ثم انقر على أول نتيجة.


-اكتب بيانات حسابك الشخصي على "فيس بوك" ليتم ربط حسابك بالتطبيق.
-بعدها يمكنك استخدام ماسنجر على الكمبيوتر بسهولة عبر "فيس بوك".


هناك طريقة آخرى سهلة ايضًا، وهي جعل الكمبيوتر الخاص بك مثل الهاتف الذكي، وذلك عبر تنزيل برنامج NOX Player، وتنصيبه ثم فتحه والبحث عن متجر جوجل بلاي بداخله، ومن ثم تحميل تطبيق ماسنجر كنسخة مجانية وتكتب بيانات صفحتك على فيس بوك، وبهذا يمكنك استخدامه بسهولة في أي وقت عبر سطح المكتب.

 

المصدر - لبنان 24 

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