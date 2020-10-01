تصميم جديد من واتسآب يمكنه إنقاذ هاتفك!

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" طرحت تصميما جديدا كليا، يمكنه أن ينقذ هاتف المستخدم من فخ الإبطاء.

اضافة اعلان



ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا يشير فيه إلى تصميم "واتسآب" الجديد، والذي يقدم طريقة جديدة لاستخدام قسم التخزين في التطبيق.



ورغم أن التحديث الجديد لا يزال تجريبيا لعدد محدود من المستخدمين عبر نسخة "بيتا" على نظام تشغيل "أندرويد"، إلا أنه متوقع أن يتم دعمه لكل مستخدمي "واتسآب" في الفترة المقبلة.

ويقدم تحديث "واتسآب" إصلاحات تحسينات، إلى جانب واجهة مستخدم وأدوات جديدة كليا للتخزين.



ويعيد تطبيق "واتسآب" تصميم قسم استخدام التخزين بالكامل، وقسمه إلى ثلاثة أجزاء.



يحتوي القسم الأول على شريط تخزين حديث لفهم جزء المساحة، التي تشغلها ملفات الوسائط الخاصة بك، بينما يساعد القسم الثاني على مراجعة جميع الملفات المشتركة لحذف الوسائط غير الضرورية، بحيث يمكن للمستخدمين تحرير مساحة على هواتفهم.



أما القسم الثالث، من ناحية أخرى، يتكون من محادثاتك، حيث يحصل المستخدمون أيضًا على خيار للبحث عن محادثة معينة في القسم الأخير.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





