تصنيف تويتر يتراجع بعد إطلاق ثريدز

الوكيل الإخباري - أحدث إطلاق منصة ثريدز من ميتا، تأثيراً سلبياً كبيراً على تويتر الذي تراجع تصنيفه بشكل ملحوظ.

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أطلقت ميتا قبل أيام منصة ثريدز المنافسة لتويتر، وحصدت أكثر من 100 مليون مستخدم خلال يومين مما تسبب بإحداث تأثير كبير على موقع تويتر.





ووفقاً لماثيو برينس، الرئيس التنفيذي لشركة “كلاود فلير”، شهد موقع تويتر انخفاضاً ملحوظاً في حركة المرور منذ أوائل عام 2023.

وفقاً لبيانات تصنيفات نظام أسماء النطاقات (DNS) من “كلاود فلير”، وهي شركة تكنولوجيا شبكات، فإن حركة مرور تويتر تتناقص بشكل مطرد منذ يناير (كانون الثاني) ووصلت إلى مستوى منخفض جديد في يوليو (تموز). ويبدو أن الإطلاق الأخير لتطبيق ثريدز كان له تأثير كبير في هذا الخصوص.





وبحسب “كلاود فلير” يحتل تويتر الآن المركز 37 في تصنيف المجال، بعدما كان في المركز 32 في يناير 2023، ويشير هذا الانخفاض الحاد بقوة إلى أن تويتر يفقد موقعة المتقدم بين المنصات من حيث إقبال المستخدمين.

وإضافة إلى تأثير إطلاق منصة ثريدز، ساهمت التغييرات التي قام إيلون ماسك بتنفيذها منذ استحواذه على الشركة، في دفع المستخدمين إلى البحث عن منصات بديلة مثل “ماستودون” و”بلوسكاي.

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