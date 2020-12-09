تطبيقات أحدثت زخما واسعا في 2020

الوكيل الاخباري - يعد عام 2020 هو عام "الجائحة" بامتياز، وقد أحدث تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، زخما واسعا في استخدام التطبيقات خلال هذا العام الذي أوشك على النهاية.

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ونشر موقعا "تايمز نيوز ناو" و"بي سي ماجازين" عددا من التطبيقات، التي أحدثت زخما واسعا في عام 2020 المشرف على الانتهاء.

* وجاءت تلك التطبيقات على النحو الآتي:

1- تطبيق زووم.

2- لعبة ببجي موبايل.

3- تيك توك.

4- وي شات.

5- متصفح "يو سي".

6- فيسبوك ماسنجر.

7- لينكد إن.

8- واتسآب.

9- غوغل درايف.



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