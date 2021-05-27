الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 02:39 م

تطبيقات الرسائل الفورية الأكثر تداولا في العالم

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الوكيل الاخباري - واصل تطبيق "واتسآب" تصدره لقائمة منصات التراسل الفوري عبر الجوالات الذكية، حيث سجل أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا بحلول كانون الثاني 2021، رغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية الأخيرة.

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ساعد التطبيق في تحقيق هذه المكانة المهيمنة، الشعبية الواسعة بشكل خاص في الأسواق خارج الولايات المتحدة، حيث بات أحد أكثر التطبيقات الاجتماعية للجوال شهرة في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي ترتيب التطبيقات الأكثر شعبية وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا" الذي يستند لبيانات المستخدمين النشطين شهريا، حتى شهر يناير الماضي.

واتساب 2 مليار مستخدم
ماسنجر 1.3 مليار مستخدم
ويشات 1.2 مليار مستخدم
كيو كيو 617 مليون مستخدم
تليغرام 500 مليون مستخدم
سناب شات 498 مليون مستخدم


في كانون الثاني الماضي، أعلنت الشركة عن تأجيل تنفيذ تحديثات جديدة من 8 شباط إلى 15 أيار، حتى يتمكن المستخدمون خلال هذه الفترة من قراءة التحديثات وقبولها، بعدما أثارت موجة من الشائعات والمخاوف بشأن خصوصية البيانات.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن تطبيق تقييد تدريجي لوظائف التطبيق بما في ذلك الرسائل والمكالمات، لأولئك الذين لن يقبلوا التحديثات الجديدة للتطبيق بعد 15 أيار.

 

 

 

 

المصدر : لبنان 24 

 




 

 


 

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