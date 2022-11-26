الوكيل الإخباري - يزداد عدد مستخدمي هواتف الايفون يومًا بعد يوم، وزيادة الطلب والبحث عن أفضل تطبيقات العاب ايفون وأهمها ارتفعت بشكل ملحوظ.

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يمكن لمستخدمي الايفون بكل تأكيد تحميل تطبيقات الألعاب من خلال متجر التطبيقات الموجود على الهاتف بشكل تلقائي. تكمن المشكلة في أن هذا المتجر يضم عدد هائل من الألعاب والتطبيقات مما يضعك في حيرة من أمرك ولا تتمكن من الوصول للعبة التي تفضلها. الأسوأ من ذلك هو أنك تقوم بتحميل لعبة آيفون من هذا المتجر، ولكن تجدها تخالف التوقعات وغير التي تبحث عنها. بذلك تبدأ في البحث من جديد وهو ما يعني المزيد من اهدار الوقت وباقة الإنترنت والشعور بالممل. لذا، نقدم لكم هنا مجموعة من أفضل تطبيقات العاب الايفون وأهمها.



أفضل تطبيقات العاب ايفون

من خلال الاستعانة بقائمة تطبيقات ألعاب آيفون التي نقدمها لكم فيما يلي، ستجد مجموعة من التطبيقات المميزة والتي تتناسب مع أذواق اللاعبين. البعض من هذه الألعاب من فئة الألعاب الاستراتيجية، البعض الأخر من فئة العاب الحظ، العاب المهارة والذكاء، الألعاب الحربية وما إلى ذلك. دعنا نلقي نظرة على أهم العاب الايفون فيما يلي في صورة فئات.



ألعاب الآيفون الاستراتيجية

تنال ألعاب الايفون الاستراتيجية الكثير من الاهتمام لدى اللاعبين حيث أنها تنمي من موهبة وضع الخطط واتباع الاستراتيجيات في اللعب. هناك العديد من هذه الألعاب التي يمكنك تحميلها على هاتف الآيفون الخاص بك والتي تنتمي لهذه الفئة من الألعاب منها: لعبة Infinite Galaxy، لعبة بوم بيتشBoom Beach، لعبة كلاش اوف كلانزClash Of Clans ولعبة داتا وينج Data Wing. بعض ألعاب الايفون سابقة الذكر تعمل بدون إنترنت وبعضها يتطلب اتصال دائم بالإنترنت.



ألعاب المهارة والذكاء للايفون

إن ألعاب المهارة والذكاء تساعد على تنمية القدرات العقلية للاعبين. فأنت لا تختار هذه الألعاب بغرض الترفيه فقط أو التسلية وقضاء وقت الفراغ. فهي ألعاب تنافسية حيث تتحدى فيها نفسك ويمكنك أن تلعب في مواجهة لاعبين آخرين سواء عبر شبكة الإنترنت أو على نفس هاتف الآيفون الذي تمتلكه. أكبر مثال على تطبيقات العاب الذكاء للايفون هي ألعاب الشطرنج والكوتشينة وألعاب البوكر والبلاك جاك المختلفة.



يمكنك تحميل الكثير من هذه الألعاب عبر متجر التطبيقات واللعب بدون إنترنت. في هذه الحالة، أنت تواجه برنامج اللعبة الإلكتروني ولن يكون أمامك فرصة اللعب في مواجهة لاعبين آخرين عبر الإنترنت. قد يؤدي ذلك إلى الملل من اللعبة خلال وقت قصير وبالتالي إزالة تطبيقات العاب الايفون من هذه الفئة من هاتفك.

من ناحية أخرى، هناك العديد من مواقع الألعاب على الإنترنت التي توفر لمستخدمي هواتف الآيفون ألعاب الذكاء والمهارة بدون تحميل. هذه المواقع توفر مئات ومئات الألعاب الفورية التي لا تحتاج منك تحميل. كل ما عليك هو اختيار اللعبة التي تفضلها والنقر على مفتاح بدء اللعب والاستمتاع. تكمن المشكلة في مواقع ألعاب الايفون الفورية هذه هو أنها تتطلب منك اتصال دائم بالإنترنت.



مع ذلك، فهذه المواقع لها ميزة كبيرة غير موجودة في أي تطبيق ألعاب للايفون أو الاندوريد وهي أنها تقدم للاعبين جوائز حقيقية عند الفوز في أي لعبة. ستحصل على جوائز نقدية مضمونة عندما تربح في أي لعبة قمار للايفون ويلتزم الموقع بمساعدة عملائه على سحب هذه الأرباح من خلال الكثير من وسائل الدفع المناسبة للاعبين العرب وغيرهم. في البداية، يكون عليك اختيار موقع موثوق من خلال القائمة التي تجدها في الرابط السابق. بعد ذلك، قم بالتسجيل مجانا وتمويل حسابك ببعض المال البسيط.

الآن، يمكنك اختيار اللعبة التي تفضلها وربح المال عند الفوز بها. من هذا المنطلق، يمكنك الاستمتاع بألعاب آيفون تمني المهارة وتربح المال.



ألعاب حربية للأيفون

تنال تطبيقات الألعاب الحربية على الآيفون شعبية كبيرة بين اللاعبين. فهي ألعاب تتميز بالمتعة والإثارة ويتوفر العديد منها على متاجر التطبيقات وغيرها من منصات الألعاب عبر الإنترنت. تكون بعض أنواع هذه الألعاب من المنظور الواحد، وبعضها من منظور الثاني، وبعضها ألعاب تصويب وغير ذلك. الفكرة الأساسية من ألعاب الايفون الحربية حول أنك تحمل سلاح وتتولى مهمة القضاء على الأعداء.



تطبيقات ألعاب الايفون الحربية تقدم لك ميزة الاختيار من بين العديد من أنواع الأسلحة، وهناك العديد من المهام التي يمكنك الاختيار منها أيضًا. بالطبع تلغى قفل بعض أنواع الأسلحة المتقدمة والأكثر قوة كلما تقدم مستواك في اللعبة أو عند فتج خرائط جديدة.

من أهم أمثلة ألعاب الايفون الحربية هي لعبة ببجي الشهيرة PUBG ولعبة فورتنايتFortnite ولعبة فري فاير FreeFire وألعاب التصويب المختلفة مثل قتال الزومبي.



في تطبيقات العاب الايفون الحربية مثل ببجي، فإنك تلعب بشكل متواصل مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت. سيكون عليك اختيار خريطة معينة والانضمام لفريق مكون من أربعة افراد وتكون مهمتك هو القضاء على أفراد جميع الفرق الأخرى من أجل الفوز. أثناء اللعب، يمكنك التحدث مع الأصدقاء حول اللعب وتكوين صداقات معهم لكي تتمكن من اللعب معهم في المرات القادمة.