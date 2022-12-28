تطبيقات للتنزيل على آيفون أو آيباد في 2023

الوكيل الإخباري - أورد موقع "ميترو" مجموعة من التطبيقات المميزة لتنزيلها على آيفون أو آيباد.

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لعبة أوديسي ألتو

يتميز التطبيق بتصميمه، وهو لعبة مُتزلج على الجليد يحاول البقاء على قيد الحياء في أماكن خطيرة أثناء أداء أكبر عدد من الحيل. وفي النسخة الجديدة من التطبيق، فإن موقع المغامرات هو الصحراء وليس وحسب الخبراء، فإن اللعبة تولد الشعور بالهدوء أكثر من الألعاب الأخرى.

أوبسكورا 3

يبسط التطبيق التقاط الصور بالتحكم فيها في الوقت الفعلي، وليس بأثر رجعي في التعديل. يمكن أيضاً التحكم في التعرض ونسبة العرض والارتفاع والعمق، ولكنه بمقابل مقارنةً مع تطبيقات التصوير الأخرى.

دي جاي

تحتوي النسخة المجانية منه على نظام دي جاي من طبقتين، ويمكن التحكم فيه بعدد قليل من التأثيرات. وفي النسخة المدفوعة يمكن الحصول على مجموعة كبيرة من الإضافات والترقيات.

فانتاستيكال

يرتب الاجتماعات والأحداث المهمة÷ إلى جانب التنبؤات بالطقس المتكاملة، وميزات تحديد جداول العروض التلفزيونية والمباريات الرياضية.

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