الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

ضبط 6 مروجين للمخدرات في 3 قضايا بعمّان ومعان

حنيفات: 70% نسبة تجميع السدود خلال المنخفض

الصحة العالمية تحذر من دفعة ملوثة لدواء يستخدم في علاج السرطان في بلدين عربيين

اعلان صادر عن وحدة الشؤون المالية في الجامعة الهاشمية

مصدر: أسعار المحروقات للشهر المقبل لن تصدر اليوم ولجنة التسعير ستجتمع السبت القادم

تقرير دولي: أقل نمو عالمي منذ 20 عاماً سيكون في 2023 و 5 مؤشرات سيشهدها الاقتصاد

دبي وأسطنبول وشرم الشيخ وجهات الأردنيين المفضلة في رأس السنة

هيئة الطاقة: السقوف السعرية للمحروقات لن تكون دائمة

محكمة صلح عمّان تختتم بينات النيابة العامة بحادثة اللويبدة

بعد صدمات 2022 .. الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن وعام قاتم في 2023

الأربعاء، 28-12-2022 12:58 م

تطبيقات للتنزيل على آيفون أو آيباد في 2023

IMG_8776


الوكيل الإخباري - أورد موقع "ميترو" مجموعة من التطبيقات المميزة لتنزيلها على آيفون أو آيباد.

اضافة اعلان

 

لعبة أوديسي ألتو

يتميز التطبيق بتصميمه، وهو لعبة مُتزلج على الجليد يحاول البقاء على قيد الحياء في أماكن خطيرة أثناء أداء أكبر عدد من الحيل. وفي النسخة الجديدة من التطبيق، فإن موقع المغامرات هو الصحراء وليس وحسب الخبراء، فإن اللعبة تولد الشعور بالهدوء أكثر من الألعاب الأخرى.

 

أوبسكورا 3

يبسط التطبيق التقاط الصور بالتحكم فيها في الوقت الفعلي، وليس بأثر رجعي في التعديل. يمكن أيضاً التحكم في التعرض ونسبة العرض والارتفاع والعمق، ولكنه بمقابل مقارنةً مع تطبيقات التصوير الأخرى.

 

دي جاي

تحتوي النسخة المجانية منه على نظام دي جاي من طبقتين، ويمكن التحكم فيه بعدد قليل من التأثيرات. وفي النسخة المدفوعة يمكن الحصول على مجموعة كبيرة من الإضافات والترقيات.

 

فانتاستيكال

يرتب الاجتماعات والأحداث المهمة÷ إلى جانب التنبؤات بالطقس المتكاملة، وميزات تحديد جداول العروض التلفزيونية والمباريات الرياضية.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

إذا ضاع هاتف الأيفون أو سرق لا تقلق.. إليك الحل

1120222071355784714399

واتساب سيتوقف عن هذه الأجهزة خلال اليومين القادمين !

czo1MzoiaHR0cHM6Ly8yNC5hZS9pbWFnZXMvQXJ0aWNsZXMyLzIwMjIxMjI3ODQ0NDUzMzlUSi5qcGciOw==

برنامج لإنشاء الصور اعتماداً على الأوصاف النصية

360873

إيلون ماسك: تويتر لن تفلس قريباً

جي ٥

نصائح غوغل لمستخدمي جيميل في 2023

سناب شات

كيف يمكن كسب المال من سناب شات؟

أخبار متعلقة
2222

كيفية إيقاف رنين رسائل آيفون مرتين

4757952

محكمة في باريس تغرم 'ابل' مليون يورو

461300

آبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على آيفون وآيباد

After-which-1200x675

كيفية دمج جهات الاتصال المكررة على ايفون

best-external-storage-options-for-iphone-work-with-ios-13s-files-app.1280x600-1130x530

كيفية استخدام التخزين الخارجي مع آيفون وآيباد

نقل-البيانات-من-اندرويد-الى-ايفون

أسهل طريقة لنقل البيانات من هاتف أندرويد إلى آيفون