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الأربعاء، 22-09-2021 03:20 م

تطبيقات iOS 15 المحدثة من جوجل تدعم وضع التركيز

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الوكيل الإخباري - مع توفر نظام التشغيل iOS 15 للتنزيل الآن، بدأ المطورون الكبار والصغار على حد سواء في تحديث تطبيقاتهم للاستفادة من الميزات البارزة لنظام التشغيل.

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ومن بين المطورين شركة جوجل، التي عرضت بالتفصيل التحسينات المتعلقة بنظام iOS 15 التي يمكنك توقعها من تطبيقاتها.


ويتضمن التغيير الأكبر كيفية تعامل جيميل و Meet و Tasks و Maps و Home والعديد من تطبيقات جوجل الأخرى مع الإشعارات.

 

وإذا كنت شخصًا يتلقى إشعارات بلا توقف طوال اليوم، فإنك تستمتع بوضع التركيز الجديد عبر iOS.

ويعد وضع التركيز مفيدًا عندما تحاول إنجاز العمل أو الدراسة أو تحتاج إلى استراحة رقمية. وحدثت الشركة تطبيقاتها للعمل مع وضع التركيز وجعل الإشعارات ذات صلة وفي الوقت المناسب قدر الإمكان.


على سبيل المثال، إذا كنت تتنقل في مكان ما باستخدام خرائط جوجل، فإنها تعلمك عندما تحتاج إلى الإنعطاف أو إذا كانت هناك تغييرات في مسارك – مثل إغلاق الطرق أو حركة المرور غير المتوقعة. ولن يؤدي وضع التركيز إلى كتم صوت هذه التذكيرات المفيدة في الوقت المناسب.


وبالمثل، يعلمك تطبيق Google Home إذا كان هناك وجه غير مألوف عند باب منزلك وإذا قمت بتعيين تذكير في مهام جوجل مرتبط بوقت محدد، فإن التطبيق يحرص على إعلامك بذلك.

 

ولكن الإشعارات غير العاجلة أو التي لا تتطلب إجراءً فوريًا تنتقل مباشرة إلى مركز الإشعارات، حيث يمكنك التحقق منها متى كان ذلك مناسبًا لك.


وتبدأ في الأسابيع المقبلة برؤية هذه التغييرات الجديدة في الإشعارات يتم طرحها عبر جيميل و Meet و Tasks و Maps و Home والعديد من تطبيقات الشركة الأخرى.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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