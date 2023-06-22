تطبيقان خبيثان على هواتف اندرويد

الوكيل الإخباري - على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت جهود غوغل لإزالة التطبيقات الضارة وبرامج التجسس من متجر بلاي تستحق الثناء، واكتشفت الشركة مؤخراً تطبيقين خبيثين جديدين في متجرها.



ووفقاً لتقرير جديد، اكتشف غوغل تطبيقي تجسس، وهما nSure Chat و iKHfaa VPN، يعملان على التسلل لأجهزة المستخدمين.





تعد شبكة iKHfaa VPN، المدعومة من مجموعة القرصنة الهندية المعروفة باسم "DoNot" أو APT-C-35 والتي تعمل من باكستان، مخادعة للغاية، فهي لا تنسخ الكود من تطبيق يسمى "Liberty VPN" فحسب، بل تُدخل أيضاً رمزاً إضافياً للوصول إلى قوائم جهات الاتصال، وتمكين تتبع مواقع المستخدمين في الوقت الفعلي.





ورغم أن هذه التطبيقات قد تبدو شرعية، إلا أن عملية التثبيت الخاصة بها تثير مخاوف المستخدمين. وعلى عكس شبكات VPN الأصلية، التي تتطلب الحد الأدنى من الأذونات، فإن iKHfaa VPN يصل إلى قوائم جهات اتصال المستخدمين وبيانات الموقع الدقيقة. وبمجرد حصول التطبيق على الأذونات اللازمة، فإنه يجمع البيانات المطلوبة ويرسلها إلى خادم القيادة والتحكم الرئيسي.



تنفيذ الإجراءات الأمنية

في حين أن العدد المنخفض نسبياً للتنزيلات لتطبيقات برامج التجسس هذه، يشير إلى أن الجهات المهددة تستهدف الأفراد على وجه التحديد، فإن هذا الحادث يسلط مرة أخرى الضوء على الأهمية المتزايدة للمستخدمين لتنفيذ إجراءات أمنية صارمة.





تتضمن هذه الإجراءات قراءة الشروط والمراجعات الخاصة بأي تطبيق قبل تثبيته ومراجعة الأذونات التي يطلبها التطبيق بعناية. علاوة على ذلك، إذا تسبب أي تطبيق على هاتفك في تسخين مفرط أو بطء في الأداء أو استنفاد سريع للبطارية، فقد يكون أيضاً برنامجاً ضاراً .

اضافة اعلان

24