تطبيق تليغرام يحصل على ميزات جديدة

ولإنشاء"قائمة مهام" يمكن للمستخدم الضغط على علامة "+" داخل أي محادثة، ومن ثم خيار "قائمة" (To-Do List)، ومن ثم اختيار اسم للقائمة.
يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزات المذكورة من خلال تحميل نسخة "تليغرام" الأخيرة التي باتت متوفرة على متجري App Store وgoogle play للتطبيقات.
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