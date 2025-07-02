تطبيق تليغرام يحصل على ميزات جديدة

الوكيل الإخباري- أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن إطلاق تحديث جديد، حمل معه بعض الميزات التي تسهل استخدام التطبيق وتجعله أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

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حمل التحديث الجديد لـ"تليغرام" في أنظمة أندرويد وiOS ميزة جديدة تدعى "القوائم التفاعلية للمهام داخل المحادثات"، تتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية إنشاء قوائم مهام تفاعلية داخل كل محادثة، سواء كانت محادثة فردية أو جماعية، وتعتبر هذه الميزة مثالية للأشخاص الذين يرغبون بتنسيق العمل بين الفرق أو المجموعات في الشركات والمؤسسات، كما يمكن مشاركة هذه القوائم في الدردشات الخاصة أو في المجموعات أو حفظها في سجل "الرسائل المحفوظة" للرجوع إليها لاحقا.



ولإنشاء"قائمة مهام" يمكن للمستخدم الضغط على علامة "+" داخل أي محادثة، ومن ثم خيار "قائمة" (To-Do List)، ومن ثم اختيار اسم للقائمة.