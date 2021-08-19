تطبيق تويتر يحصل على قسم مخصص للمساحات

الوكيل الإخباري - طرحت شركة تويتر تحديث جديد لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها التي تمكن المطورين الخارجيين من إنشاء أدوات وتطبيقات وخدمات لمنتج الصوت Spaces، مما يسهل المزيد من الطرق لزيادة المحادثة عبر المنصة.





اضافة اعلان

وينصب التركيز الرئيسي للتحديث الجديد على تسهيل اكتشاف Spaces، وهي إحدى ميزات المطورين الأكثر طلبًا حول الأداة.





وقالت تويتر: كنا نستضيف على مدار الأشهر العديدة الماضية محادثات منتظمة مع أشخاص من مجتمع المطورين لدينا، والأشخاص الذين يستخدمون Spaces، حتى نتمكن من فهم وظيفة واجهة برمجة التطبيقات التي يجب أن نبنيها أولاً ومن أكثر الميزات المطلوبة التي سمعناها هي وظائف لمساعدة الأشخاص على اكتشاف Spaces شيقة وتعيين تذكيرات.

وبناءً على ذلك، تمكن المرحلة الأولى من تحديث API v2 الجديد المطورين من البحث عن Spaces مباشرة أو مجدولة باستخدام معايير مثل معرف Spaces أو معلومات معرف المستخدم أو الكلمات الرئيسية.

وأضافت الشركة: من خلال البحث عن Spaces، نأمل في تمكين المطورين من إنشاء أدوات وحلول تساعد الأشخاص الموجودين عبر تويتر وخارجها في العثور على Spaces شيقة وذات صلة بسهولة أكبر. ويفيد هذا أيضًا مضيفي Spaces عبر جعل المحادثات أكثر قابلية للاكتشاف و جذب المزيد من المستمعين المتفاعلين إلى Spaces.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية















