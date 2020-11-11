تطبيق تيك توك يستعين بالقضاء لمنع الحظر في الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok أنها توجهت إلى محكمة الاستئناف الأمريكية بطلب للطعن في أمر إدارة ترامب لحظر استخدام التطبيق في البلاد.

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وتأتي هذه الخطوة من قبل الشركة بعد أن كانت السلطات الأمريكية قد ادعت بأن تطبيق TikTok يمكن أن يسرب بيانات المواطنين الأمريكيين إلى السلطات الصينية، الأمر الذي نفاه مالك الشركة، وبعد أن وقع ترامب أمرا تنفيذيا أعطى فيه مهلة شهر تقريبا لوقف أي صفقات مع ByteDance في الولايات الامريكية.



وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنه واعتبارا من 12 نوفمبر الجاري سيتم حظر تطبيق TikTok في البلاد ما لم تحل الشركة المالكة للتطبيق المشكلات التي تتعلق بالأمن القومي خلال المهلة التي أعطيت لها، وأواخر أكتوبر الفائت ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن محكمة ولاية بنسلفانيا أمرت بوقف قرار الحظر الصادر عن الوزارة بشكل مؤقت.



ومن جهتها أشارت شركة ByteDance في الطلب الذي تقدمت به إلى محكمة الاستئناف الأمريكية مؤخرا إلى "أنها عملت بنشاط مع لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية CFIUS لمدة عام، وستواصل العمل معها لمعالجة المخاوف بشأن تهديدات الأمن القومي في أمريكا".

وأضافت في الطلب "في مواجهة الطلبات الجديدة المستمرة وعدم الوضوح بشأن قبول حلولنا المقترحة، واقتراب موعد نهاية المهلة المحددة سابقا بـ 12 نوفمبر، لم يكن لدينا خيار سوى اللجوء إلى القضاء لمنحنا مهلة إضافية مدتها 30 يوما، لحماية حقوقنا والحفاظ على أكثر من 1500 موظف لدينا في الولايات المتحدة".

روسيا اليوم

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