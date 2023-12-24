تطبيق ثريدز الأكثر شعبية على 'آبل'

الوكيل الإخباري - أصبح تطبيق ثريدز هذا الأسبوع هو التطبيق الأكثر شعبية في متجر تطبيقات آبل في الولايات المتحدة، مما يدل على أن منافس منصة إكس يكتسب قوة جذب، في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على تويتر.



وتم إطلاق تطبيق ثريدز، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية تعتمد على النصوص من ميتا، وتعمل بشكل مناسب لمنصة إكس قبل 6 أشهر. وبعد الارتفاع الفوري في الشعبية، والذي شهد تحطيم ثريدز للرقم القياسي لتطبيق يصل إلى 150 مليون عملية تنزيل، انخفض الاستخدام لأن التطبيق كان يفتقر إلى الميزات وكان مجرداً نسبياً.

اضافة اعلان



وعلى مدار الأسابيع التالية، قام فريق صغير مكون من 15 مهندساً ببناء التطبيق على خلفية تقنية إنستغرام بتعديل النظام وإضافته إلى النظام الأساسي. ثم أطلق ثريدز إصداراً على الويب، وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، انفتح أمام مستخدمي الاتحاد الأوروبي.



ويبدو أن هذه الخطوة دفعت ثريدز هذا الأسبوع إلى المركز الأول في متجر تطبيقات آبل، وعلى الرغم من أن ثريدز تم تصنيفه ضمن المراكز الخمسة الأولى في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه انتقل إلى المركز الثاني بعد انفتاحه على الاتحاد الأوروبي، وانتقل يوم الأربعاء إلى المركز الأول، وظل هناك منذ ذلك الحين.



وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد مستخدمي ثريدز بشكل مطرد. ونما عدد المستخدمين النشطين يومياً بنسبة 17% ليصل إلى أقل بقليل من 35 مليون شخص، وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 27% ليصل إلى أقل بقليل من 140 مليون شخص، وفقاً لبيانات Apptopia وتظهر البيانات أن إجمالي التنزيلات منذ الإطلاق بلغ 445 مليون .

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

