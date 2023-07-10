تطبيق ثريدز يحقق رقماً قياسياً جديداً في 5 أيام

الوكيل الاخباري - قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، الاثنين، إن منصة "ثريدز" التي تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقها، مزحزحة بذلك منصة ChatGPT عن لقب أسرع منصات الإنترنت نموا.



وسجلت منصة "ثريدز" أرقاما قياسية لنمو المستخدمين منذ إطلاقها الأربعاء الماضي، مع انضمام مشاهير وسياسيين وغيرهم من منتجي المحتوي إلى المنصة، التي اعتبرها محللون أول تهديد كبير لتطبيق التدوينات القصيرة تويتر المملوك لإيلون ماسك.



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وقال زوكربيرغ في تدوينة على "ثريدز"، "هذا في الغالب إقبال حدث بصورة تلقائية، فلم نقدم بعد عروضا ترويجية كثيرة".



وبتسجيل 100 مليون مستخدم في خمسة أيام، تفوق تطبيق ثريدز كثيرا على ChatGPT التابع لشركة OpenAI، الذي أصبح التطبيق الأسرع نموا في عدد المستخدمين في التاريخ، حين سجل هذا الرقم في يناير بعد شهرين من تدشينه، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة UBS. ( سكاي نيوز )



