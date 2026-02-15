تطبيق جديد تُطلقه "يوتيوب".. إليكم وظيفته

ويعد إطلاق التطبيق الأصلي (Native App) بمثابة تحول جذري لمستخدمي نظام "فيجن أو إس" (visionOS). فبينما كان استخدام "سفاري" يقيد جودة الفيديو ويدفع بالبطارية للاستنزاف، يقول المطورون إن التطبيق الجديد يأتي ليقدم تجربة "حوسبة مكانية" حقيقية.
أما الميزة الأكثر إثارة فهي الدعم الكامل لمحتوى 360 درجة وفيديوهات "في آر 180″، بالإضافة إلى المحتوى ثلاثي الأبعاد، مما يسمح للمشاهد بالانغماس داخل العمل بدلا من مجرد مشاهدته على شاشة افتراضية مسطحة.
