الأحد 2026-02-15 01:19 م

تطبيق جديد تُطلقه "يوتيوب".. إليكم وظيفته

يوتيوب
 
الأحد، 15-02-2026 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة غوغل رسمياً تطبيق يوتيوب المخصص لنظارة "آبل فيجن برو"، وذلك بعد انتظار عامين منذ الكشف الأول عن النظارة لينهي بذلك حقبة الاعتماد على المتصفحات أو الحلول غير الرسمية التي افتقدت للكثير من المزايا التقنية العالية التي توفرها النظارة.اضافة اعلان


 
ويعد إطلاق التطبيق الأصلي (Native App) بمثابة تحول جذري لمستخدمي نظام "فيجن أو إس" (visionOS). فبينما كان استخدام "سفاري" يقيد جودة الفيديو ويدفع بالبطارية للاستنزاف، يقول المطورون إن التطبيق الجديد يأتي ليقدم تجربة "حوسبة مكانية" حقيقية.


أما الميزة الأكثر إثارة فهي الدعم الكامل لمحتوى 360 درجة وفيديوهات "في آر 180″، بالإضافة إلى المحتوى ثلاثي الأبعاد، مما يسمح للمشاهد بالانغماس داخل العمل بدلا من مجرد مشاهدته على شاشة افتراضية مسطحة.
 
 


