تطبيق جديد يتيح وظائف خاصية ديناميك أيلاند على أجهزة أندرويد

الوكيل الإخباري - لا يحتاج مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد إلى شراء هواتف آيفون 14 برو وآيفون برو ماكس لكي يستخدموا خاصية "ديناميك أيلاند" المتاحة في أحداث أجيال هواتف آيفون الذكية التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل.



وطورالمبرمج جاومو تطبيقاً جديداً باسم "دايناميك سبوت" خاصية "دايناميك أيلاند" لمستخدمي هواتف أندرويد التي تتيح تغيير حجم النتوءة أعلى الشاشة الأمامية للهاتف والتي تضم الكاميرا الأمامية للهاتف. كما تمنح هذه الخاصية المستخدم القدرة على إظهار بيانات ومعلومات تفاعلية عبر النتوءة السوداء أعلى شاشة الهاتف الأمامية.



ميزات تحميل التطبيق

ويمكن استخدام "ديناميك آيلاند" بتعديل النتوءة لتصبح اختصاراً متعدد المهام، كما يمكن أن تظهر تشغيل الموسيقى، والاتجاهات من الخرائط، والصوت الجاري تسجيله، والمكالمات الجارية.



وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه يمكن استخدام التطبيق إلى جانب أي تطبييق آخر في أجهزة أندرويد تقريباً، بما في ذلك تطبيقات المحادثة والتراسل والموسيقى والميقاتي.



كما يمكن تخصيص ضبط إعدادات التطبيق بتغيير إعدادات التفاعل واختيار توقيت ومكان اختفاء رمز التطبيق. ويمكن تنزيل التطبيق مجاناً من موقع بلاي ستور.

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