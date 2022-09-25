الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

انفجار ثان في بيرديانسك خلال اليوم

حافظاً لأجزاء من القرآن .. عجلون تودع الطفل القواقنة

خبير اقتصادي يكشف عن أكبر خطأ للاحتياطي الفيدرالي منذ 110 سنوات

البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

بالصور.. سقوط صهريج ديزل من أعلى جسر نهاية شارع الـ 100 باتجاه المفرق

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية الاسبوع القادم

الخصاونة: الأردن يقف بجانب ليبيا ويدعم أمنها

6 وفيات و1965 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

الأحد، 25-09-2022 11:38 ص

تطبيق جديد يتيح وظائف خاصية ديناميك أيلاند على أجهزة أندرويد

A_d27dfimage_story


الوكيل الإخباري - لا يحتاج مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد إلى شراء هواتف آيفون 14 برو وآيفون برو ماكس لكي يستخدموا خاصية "ديناميك أيلاند" المتاحة في أحداث أجيال هواتف آيفون الذكية التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل.

وطورالمبرمج جاومو تطبيقاً جديداً باسم "دايناميك سبوت" خاصية "دايناميك أيلاند" لمستخدمي هواتف أندرويد التي تتيح تغيير حجم النتوءة أعلى الشاشة الأمامية للهاتف والتي تضم الكاميرا الأمامية للهاتف. كما تمنح هذه الخاصية المستخدم القدرة على إظهار بيانات ومعلومات تفاعلية عبر النتوءة السوداء أعلى شاشة الهاتف الأمامية.

ميزات تحميل التطبيق
ويمكن استخدام "ديناميك آيلاند" بتعديل النتوءة لتصبح اختصاراً متعدد المهام، كما يمكن أن تظهر تشغيل الموسيقى، والاتجاهات من الخرائط، والصوت الجاري تسجيله، والمكالمات الجارية.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه يمكن استخدام التطبيق إلى جانب أي تطبييق آخر في أجهزة أندرويد تقريباً، بما في ذلك تطبيقات المحادثة والتراسل والموسيقى والميقاتي.

كما يمكن تخصيص ضبط إعدادات التطبيق بتغيير إعدادات التفاعل واختيار توقيت ومكان اختفاء رمز التطبيق. ويمكن تنزيل التطبيق مجاناً من موقع بلاي ستور.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220714112610

تيك توك تطلق ميزة جديدة

ما-هو-سعر-بطارية-ايفون-6-مع-ذكر-أسعار-بطاريات-الإصدارت-الأخرى؟

خطأ بسيط قد يدمر بطارية ايفون.. تجنبوه

photo_2021-07-30_18-08-36

لهذا السبب يجب على ممارسي ألعاب الفيديو تجنب تحديث ويندوز 11

whatsapp-2-1

ماذا يحدث عندما تحظر شخصا ما على WhatsApp؟

whatsapp-promo

جهازان في وقت واحد.. واتساب تحضر مفاجأة رائعة لمستخدمي أندرويد

119661

تجربة أحدث أداة من غوغل لحماية الخصوصية

أخبار متعلقة
فرض-الرسوم-على-مكالمات-الواتساب

الميزة المنتظرة تقترب.. واتساب سينقذك من الإحراج في اللحظة الأخيرة

4460989

اختراع تطبيق مراسلة يعمل بكفاءة تحت الماء

yD7aHOd3ZPsIbYW5eOC2xpUIPdEbHChgRlr2oJla

بعد شهر... واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف