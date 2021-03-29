الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة: إصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا

%16.21 إيجابية فحوصات كورونا اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مصادر ترجح الاعلان عن الإجراءات التخفيفية يوم الأربعاء القادم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

هل تسمح الحكومة بإقامة الصلاوات يوم الجمعة وخلال رمضان بالمساجد ؟

الملك يعزي عائلات أردنية

تعميم على موظفين مستثنين من حظر الجمعة للتسجيل على منصة اللقاح

بلدية الرمثا: اختفاء مياه سد البويضة ناتج عن إزالة الطمم

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الحكومي

الإثنين، 29-03-2021 03:24 م

تطبيق خطير يهدّد هواتف أندرويد حول العالم!

1611479766_Android-Android-warning-Android-Google-Play-Store-Android-apps-Android-Play-Store-apps-Android-news-Android-latest-11894831


الوكيل الاخباري - كشفت شركة Zimperium المختصة بأمن المعلومات والأجهزة الإلكترونية عن وجود تطبيق خطير يهدد الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

اضافة اعلان

وتبعا للخبراء في الشركة فإن التطبيق الجديد الذي يدعى " System Update" يتنكر على هيئة تحديث لأنظمة أجهزة أندرويد الذكية، وأن هذا البرنامج بدأ بالانتشار بين مستخدمي هذه الأجهزة رغم أنه متوفر في متجر التطبيقات التابع لغوغل بل يتم تحميله من مصادر خارجية.


والخطير في هذا البرنامج وفقا للمختصين هو أنه يستغل برمجيات Firebase في الأجهزة ويسمح للمخترقين بالوصول إلى كاميرات ومايكروفونات الهواتف للتجسس على المستخدمين، كما يمكنه الوصول إلى بيانات الرسائل وجهات الاتصال وبيانات المتصفحات في الأجهزة.

 


وبالإضافة لكل ما سبق فإن البرمجيات الخبيثة في التطبيق المذكور يمكنها الوصول إلى البيانات الموجودة في ذواكر الهواتف، وبيانات لوحات المفاتيح، والبيانات التي تتعلق بموقع الجهاز، وإرسال تلك البيانات إلى قراصنة الإنترنت على شكل صور مصغرة دون أن تتعقبها أنظمة الحماية الإلكترونية التابعة لغوغل.


وقالت Zimperium في بيان حول الموضوع "إن البرنامج المذكور ربما قد يكون جزءا من هجوم إلكتروني على الأجهزة المحمولة، وأنه من أعقد البرمجيات التي صادفها خبراؤها، ويعتقد أن مبرمجيه استهلكوا الكثير من الوقت والجهد لتطويره، وأنها تسعى لاكتشاف أي برمجيات خطيرة مشابهة".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6061bc274236042bea4782ec

السفينة التي جنحت في قناة السويس ألهمت مايكروسوفت لإطلاق لعبة إلكترونية جديدة!

160325542362010100

خبير روسي يكشف كيف يمكن منع التنصت على الهواتف الذكية

1045120448_1_438_2975_2047_1000x541_80_0_0_691058a4f65c37734feadaf3c8ddb8b7

اختبار فعالية أساور اللياقة البدنية في منع تفشي العدوى في موسكو

تعبيرية

4 نصائح تحتاج إلى معرفتها للعثور على هاتفك المسروق أو المفقود

GettyImages-599388054-5b12fe4a1d640400367f7ce0

غوغل تختبر ميزة جديدة من أجل 'حفظ كل شيء والعثور عليه بسهولة'

779668

بعد عام من العمل عن بُعد.. فيسبوك تعيد موظفيها إلى المكاتب