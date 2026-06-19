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تطبيق ذكي يساعد على إدارة استخدام الهاتف

تطبيق ذكي يساعد على إدارة استخدام الهاتف
تطبيق ذكي يساعد على إدارة استخدام الهاتف
 
الجمعة، 19-06-2026 10:16 م
الوكيل الإخباري-   أطلق مطوّرون تطبيقًا جديدًا باسم Mivo Scrolling يهدف إلى مساعدة المستخدمين على تقليل عادة التمرير المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تعتمد على الوعي الذاتي بدلًا من الحظر الصارم.اضافة اعلان


ويعمل التطبيق على تتبّع وقت استخدام الهاتف وتقديم ملخصات يومية عن عادات التصفح، لكنه لا يمنع الاستخدام مباشرة، بل يركز على تنبيه المستخدم أثناء فتح التطبيقات أو أثناء التصفح؛ ليعيد التفكير في سبب استخدامه للهاتف.

ويمكن للمستخدم تحديد فترات محددة للتصفح خلال اليوم، بحيث يخصص وقتًا معينًا لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي. وعند انتهاء الوقت أو خلال التصفح، تظهر رسائل تذكير بسيطة تدعو المستخدم إلى أخذ استراحة أو التفكير فيما إذا كان استخدامه للهاتف مفيدًا أو مجرد عادة.

وقال مطوّر التطبيق إن الهدف من التطبيق هو مساعدة المستخدمين على إدراك عاداتهم الرقمية في اللحظة نفسها بدلًا من فرض قيود عليهم بعد الاستخدام.

ويأتي هذا التطبيق ضمن اتجاه متزايد يُعرف باسم "التقنية الهادئة"، والذي يشجع على استخدام أكثر وعيًا وتوازنًا للتكنولوجيا بدلًا من الاستهلاك المفرط.
 
 


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